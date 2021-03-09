За словами Федора Лапія, в Україні поки мало мобільних медбригад, які роблять щеплення.

Вакцинація від COVID-19 в Україні йде повільними темпами через маленьку кількість мобільних медбригад, які роблять щеплення.

Про це заявив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій, йдеться в матеріалі РБК-Україна.

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За його словами, зараз йде підготовка додаткових бригад і вже готові тренера, які будуть навчати медпрацівників робити щеплення.

"Вакцинація проводиться мобільними бригадами. І зараз триває підготовка додаткових бригад. Спочатку підготували одну-дві бригади на регіон, вже готові тренера, які навчатимуть бригади безпосередньо на рівні областей. Буде більше бригад - буде більше щеплень", - пояснив Лапій.

Вакцинація в Україні

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca і виготовлена за відповідною ліцензією в Індії. А вже 24 лютого розпочалася кампанія з вакцинації.

Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці в районі проведення ООС.

Станом на ранок 9 березня в Україні отримали першу дозу вакцини всього 19118 осіб.

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Автор: Денис Прядко