Ними будуть щеплювати мешканців та працівників будинків для літніх людей.

Україна отримає перші дози вакцини Pfizer за глобальним механізмом COVAX вже наступного тижня.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі програми "Право на владу".

Міністр уточнив, що Україна має отримати 117 тисяч доз вакцини Pfizer, якими будуть щеплювати мешканців та працівників будинків для літніх людей.

"Перші 117 тисяч доз (вакцини Pfizer), які зайдуть за ініціативою COVAX, попередньо, 14-15 квітня вони повинні бути в Україні, за останніми повідомленнями. Вони підуть у спеціалізовані будинки-інтернати для людей похилого віку та соцпрацівників, які там працюють", - сказав Степанов.

Він також запевнив, що у травні в Україну надійдуть ті дози Pfizer, про поставку яких з компанією домовилась влада.

Вакцинація в Україні

МОЗ для застосування в Україні зареєструвало вакцини американської компанії Pfizer, Covishield від Oxford/AstraZeneca та CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцин китайського виробництва CoronaVac в обсязі 215 тис. доз. Вакцина має пройти лабораторний контроль, який триватиме 10 днів, і після цього її направлять до держпідприємства "Медичні закупівлі", яке доставить її в регіони.

Також з МОЗ заявляли, що до кінця березня - початку квітня в рамках ініціативи COVAX Україна отримає партію в 570 тис. доз вакцини AstraZeneca, а до кінця травня – ще 1,1-1,2 млн вакцин виробництва цієї компанії. Крім того, Україна отримає ще й вакцини виробництва компанії Pfizer.

Крім того, очікується поставка законтрактованої вакцини американської компанії Novavax в обсязі 10 млн доз та індійської розробки від Bharat Biotech.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна підписала попередні угоди щодо поставок вакцин проти коронавірусу з шістьма світовими виробниками.

6 квітня Україна уклала договір з компанією Pfizer про постачання 10 млн доз вакцини проти COVID-19.

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Автор: Олег Давигора