Степанов зазначив, що виробникам вакцин просто не вистачає потужностей для виробництва препаратів ще й для комерційного ринку.

Комерційна вакцина від коронавірусу з'явиться в Україні не раніше літа-осені.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Право на владу".

За його словами, цей прогноз ґрунтується на переговорах з розробниками COVID-вакцин. Степанов зазначив, що виробникам вакцин просто не вистачає потужностей для виробництва препаратів ще й для комерційного ринку.

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"Що стосується комерційного ринку вакцин. Я переконаний, виходячи з переговорів з виробниками, що раніше літа-осені гарантовано не з'явиться... Виходячи з переговорів виробників, у них до кінця року законтрактовано з урядами. У світі не вистачає потужностей для виробництва вакцин", - сказав він.

Водночас Степанов додав, що в разі, якщо якась компанія захоче завезти на український комерційний ринок COVID-вакцину, то МОЗ швидко проведе всі потрібні процедури.

"Якщо компанія хоче завести, вона завозить офіційно через лабораторне підтвердження. Ми гарантуємо, що швидко це зробимо, якщо хтось захоче завезти (вакцину - ред.) на ринок України", - заявив міністр.

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Вакцинація в Україні

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, розроблену Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca (торговельна назва CoviShield). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, вироблена в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці в районі проведення ООС.

МОЗ внесло зміни в національний план вакцинації, щоб публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 поза чергою для популяризації вакцинальної кампанії.

1 березня у Києві щеплення від коронавірусу вакциною CoviShield зробили міністру охорони здоров’я Максиму Степанову, а 2 березня – президенту Зеленському під час його перебування на Донбасі. Того ж дня публічно щепився від COVID-19 т.в.о. голови Національної служби здоров’я Андрій Віленський та головний санлікар України Віктор Ляшко.

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Автор: Денис Прядко