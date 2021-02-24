Євген Горенко підкреслив, що нічого страшного у вакцинації немає.

Лікар-реаніматолог Євген Горенко вже встиг поділитися відчуттями після першої дози вакцини від коронавірусу.

Про це він розповів на брифінгу 24 лютого.

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«Нічого страшного у цьому немає. Ніяких страшних ускладнень, слава богу, я не відчуваю. Я нічого не відчував, окрім самого моменту ін’єкції», – зазначив медик.

Він зауважив, що попередньо його проконсультували щодо протипоказань і побічних ефектів після першої дози.

«Нам давали інформаційну згоду, з якою ми або погоджуємося, або не погоджуємося. Все це вільно», – уточнив Горенко.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

22 лютого Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговельна назва CoviShield) для екстреного медичного застосування.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

Вчора, 23 лютого, в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield.

Раніше планувалося, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться препаратом виробництва компаній Pfizer/BionTech, який Україна мала отримати під час першої хвилі розподілу в рамках глобальної ініціативи COVAX. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз цієї вакцини.

Протягом першого півріччя Україна може отримати в рамках глобальної ініціативи COVAX від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що щонайменше 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому.

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Автор: Яна Ставська