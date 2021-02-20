За кошти держбюджету були закуплені вакцини від трьох виробників.

Головний санлікар країни Віктор Ляшко не зміг назвати точну дату прибуття в Україну обіцяної урядом вакцини від коронавірусу від AstraZeneca/Oxford.

Про це Ляшко розповів в ефірі Свободи Савіка Шустера.

Він підкреслив, що за кошти держбюджету були закуплені вакцини від трьох виробників – Sinovac (Китай), AstraZeneca (Британія) і Novavax (США).

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«AstraZeneca приїде найближчим часом. Дату я зараз не скажу, поки чітко вона не буде завантажена в літак, і літак не вилетить, не скаже, що літак прилітає. Оскільки багато (факторів – УНІАН), які на це впливають», – зазначив санлікар.

При цьому він уточнив, що коли літак прилетить до 16:00 дня "Х", то з наступного дня 11 автомобілів виїжджає у 25 обласні центри.

«Шість із них отримують вакцину в перший день, 19 – наступного дня. Ті, що отримують у перший день, ми чітко знаємо, яка бригада, яку кількість вакцин візьме і в якому закладі розпочне вакцинувати медпрацівників з персональним списком», – пояснив заступник Степанова.

Разом з вакциною приїдуть, за словами Ляшка, шприци та бокси для безпечної утилізації шприців.

Провал старту вакцинації в Україні: що відомо

Вакцинацію в Україні планували почати із середини лютого. Під час першого етапу планується робити щеплення медикам, які працюють з хворими на COVID-19.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до списку країн, які отримають вакцину виробництва Pfize/BionTech під час першої хвилі розподілу. Підтверджено поставки в Україну 117 тис. доз вакцини.

Планувалося, що вакцинація в Україні почнеться саме препаратом Pfizer / BionTech.

Протягом першого півріччя Україна може отримати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford у межах глобальної ініціативи COVAX. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що щонайменше 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому.

Нині в Україні проходять реєстрацію три вакцини: 10 лютого була подана заява на реєстрацію вакцини китайського фармацевтичного підприємства Sinovac Biotech, 15 лютого – вакцини Oxford/AstraZeneca, що розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca, 16 лютого – вакцини Pfizer/BioNTech, яку розробила німецька біотехнологічна компанія BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.

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Автор: УНІАН