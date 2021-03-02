Заступник голови МОЗ отримав щеплення вакциною Covishield (Oxford/AstraZenecа) індійського виробництва.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вакцинувався від COVID-19.

Процес вакцинації відбувався в прямому ефірі.

Заступник голови МОЗ отримав щеплення вакциною Covishield (Oxford/AstraZenecа) індійського виробництва.

Вакцинація відбувалася 2 березня в одній з лікарень Кагарлика Київської області.

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"Це вакцина Covishield, вироблена за ліцензією AstraZenecа на майданчику Індійського інституту. Я говорив, що буду вакцинуватися тією ж вакциною, якою прищеплюються наші медичні працівники. Ми своїм прикладом показуємо, що не привезли щось інше, і не будемо завозити для себе щось інше. Показую публічно, чому потрібно вакцинуватися, що вакцина безпечна і ефективна", - заявив Віктор Ляшко.

Після процедури Ляшко сказав, що відчуває себе нормально. Крім того, він нагадав, що вже вакцинувався індійським препаратом, але це була вакцина проти дифтерії та правця.

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Зеленський проти коронавірусу

Зеленському сьогодні, 2 березня, на Донбасі зробили щеплення від COVID-19 вакциною CoviShield (торгова назва розробки Oxford/AstraZeneca, вироблена в Індії).

9 листопада 2020 року стало відомо, що президент України Володимир Зеленський захворів на COVID-19. Глава держави видужав 23 листопада.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, розроблену компаніями Oxford/AstraZeneca (торгова назва CoviShield). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я. Також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield вироблена в Індії за ліцензією Oxford / AstraZeneca.

24 лютого почалася вакцинація медичних працівників.

1 березня були внесені зміни до Національного плану вакцинації, щоб президент, голова МОЗ та інші публічні особи могли зробити щеплення від COVID - 19 позачергово для популяризації кампанії з вакцинації.

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Автор: Денис Прядко