Головний санлікар переконує, що вакцини для повторного введення вистачить на всіх.

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко закликав українців не відмовлятися від вакцинації проти COVID-19.

Відповідну заяву він зробив у середу, 31 березня, в сюжеті ТСН.

"Я б хотів звернутися до всіх, до кого прийшов етап вакцинації. Зокрема, до людей старше 80 років. Не відмовляйтеся від вакцинації, оскільки ви в групі ризику і для вас перебіг хвороби є складним. Зв'яжіться зі своїми сімейними лікарями і при першому випадку вакцинуйтеся", - заявив він.

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За словами Ляшка, зараз Україна очікує наступної партії вакцини, яка дозволить збільшити кількість щеплень на добу. Також він пообіцяв збільшити кількість щеплень на вихідних.

Крім того, головний санлікар переконує, що вакцини для повторного введення вистачить на всіх.

"Вакцина Covishield, яка зараз використовується в Україні, взаємозамінна з усіма іншими вакцинами, які виготовляються під ліцензією AstraZeneca. Це - як європейський майданчик, так і корейська. Коли ми говоримо про друге щеплення, то воно передбачене на травень. Тоді вакцина буде, і буде зроблено друге щеплення", - пояснив Віктор Ляшко.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

МОЗ для застосування в Україні зареєструвало вакцини американської компанії Pfizer, Covishield від Oxford/AstraZeneca та CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцин китайського виробництва CoronaVac в обсязі 215 тис. доз. Вакцина має пройти лабораторний контроль, який триватиме 10 днів, і після цього її направлять до держпідприємства "Медичні закупівлі", яке доставить її в регіони.

У МОЗ заявляли, що до кінця березня - початку квітня в рамках ініціативи COVAX Україна отримає 570 тис. доз вакцини AstraZeneca, а до кінця травня – ще 1,1-1,2 млн доз вакцини виробництва цієї ж компанії. Крім того, Україна отримає ще й вакцини виробництва компанії Pfizer.

Очікується поставка законтрактованої вакцини американської компанії Novavax обсягом 10 млн доз та індійської розробки від Bharat Biotech.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна підписала попередні угоди про поставки вакцин проти коронавірусу з шістьма світовими виробниками.

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Автор: Денис Прядко