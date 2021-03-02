За словами Олександра Сенкевича, в Миколаєві вже зробили щеплення 160 працівникам міських лікарень №1,3,5 і пологового будинку №1

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що жителі міста, які відмовляться від вакцинації проти COVID-19, будуть лікуватися своїм коштом, якщо заразяться коронавірусом.

Відповідну заяву він зробив в ефірі на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, в Миколаєві вже зробили щеплення 160 працівникам міських лікарень №1,3,5 і пологового будинку №1. І ніяких побічних реакцій у них не зафіксували.

"Я думаю, що далі буде така історія... Мені здається, що ті, хто будуть писати відмову від вакцинації, вони просто будуть лікуватися за свій рахунок. Хочу нагадати, це близько 5-10 тисяч гривень на добу", - сказав міський голова.

"Або вакцинуйтеся, або готуйте гроші на лікування", - додав він.

Сенкевич також підкреслив, що кожен громадянин може записатися в чергу на вакцинацію.

"Вакцина у нас сертифікована, є безпечною і, головне, ефективною", – підкреслив мер.

Читайте такожУ МОЗ розповіли, скільки будуть платити медикам у командах з вакцинації

Вакцинація в Україні

Раніше в МОЗ заявляли, що протягом першого півріччя Україна може отримати в рамках глобальної ініціативи COVAX від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca / Oxford.

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, розроблену компаніями "Oxford" і "AstraZeneca" (торгова назва CoviShield).

23 лютого в Україну з Індії прибула перша партія вакцини "CoviShield".

24 лютого в Україні розпочалася вакцинація від COVID-19.

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Автор: Денис Прядко