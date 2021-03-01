Зміни до національного плану вакцинації також дозволяють використовувати невикористані з тих чи інших причин надлишки вакцин для щеплення громадських діячів і публічних осіб для популяризації кампанії з вакцинації проти коронавірусу.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що сьогодні, 1 березня, були внесені зміни в національний план вакцинації, щоб президент Володимир Зеленський, голова МОЗ та інші публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 поза чергою для популяризації кампанії з вакцинації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам поблизу Олександрівської клінічної лікарні у Києві.

"Я хочу розвіяти всі страхи, які були в людей щодо вакцинації. Сьогодні були внесені, буквально щойно, зміни в нашу дорожню карту, в наш національний план вакцинації. Це дає нам можливість в публічний спосіб вакцинуватися міністру охорони здоров'я і президенту України. Я буду першою людиною, потім буде Володимир Олександрович (Зеленський – УНІАН)", - сказав він.

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Також Степанов пояснив, чому медики стали першими, кому роблять щеплення від коронавірусу.

"Нам потрібно захистити наших медиків. Якщо наші військові, які перебувають в зоні операції Об’єднаних сил знаходяться на першому етапі вакцинації – це наші герої, які захищають нас від ворога на сході країни, від агресії РФ. Медики – це наші герої, які захищають нас від іншого ворога – від коронавірусу. Я вважаю, що, з точки зору нацбезпеки, ми їм в першу чергу повинні робити щеплення", - наголосив він.

Степанов не уточнив, коли саме буде вакцинуватися президент, додавши, що він отримає щеплення разом з військовими.

Міністр зауважив, що зміни до національного плану вакцинації також дозволяють використовувати надлишки вакцин для щеплення громадських діячів і публічних осіб для популяризації кампанії з імунізації проти коронавірусу.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

22 лютого Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговельна назва CoviShield) для екстреного медичного застосування.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield.

Наступного дня в Україні почали робити щеплення від коронавірусу. Першим вакцинували лікаря-реаніматолога в Черкасах.

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Автор: Костянтин Гончаров