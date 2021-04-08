В період з 24 лютого до 4 квітня МОЗ отримало 816 повідомлень про несприятливі події при вакцинації проти коронавірусу препаратом Covishield. Загалом в Україні введено вже майже 300 тисяч доз вакцини.
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Про це йдеться у звіті Державного експертного центру МОЗ України. Зазначається, що 99% повідомлень про побічні ефекти були несерйозними. В 94% випадків несприятливі прояви були передбаченими. Тобто, відповідали наявній інформації в інструкції для медичного застосування.
Найчастіше вакциновані скаржились на загальні розлади та розлади у місці введення (66,8%):
- підвищення температури;
- втомлюваність;
- загальна слабкість;
- лихоманка;
- озноб;
- грипоподібний стан;
- почервоніння та біль;
- ущільнення;
- набряк руки;
- інфільтрація;
- оніміння у місці введення.
Досить поширеними є розлади з боку опорно-рухового апарату (11,8%) та невралгічні розлади (11,7): головний біль; сонливість або безсоння; тремор верхніх кінцівок; парестезії; запаморочення; втрата орієнтації; втрата свідомості.
Найчастіше на побічні ефекти скаржаться пацієнти у віці 31-45 років. Частіше вони спостерігаються у жінок (приблизно 68%).
Вакцинація в Україні
- 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна підписала попередні угоди щодо поставок вакцин проти коронавірусу з шістьма світовими виробниками.
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