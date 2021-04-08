99% повідомлень про побічні ефекти були несерйозними.

В період з 24 лютого до 4 квітня МОЗ отримало 816 повідомлень про несприятливі події при вакцинації проти коронавірусу препаратом Covishield. Загалом в Україні введено вже майже 300 тисяч доз вакцини.

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Про це йдеться у звіті Державного експертного центру МОЗ України. Зазначається, що 99% повідомлень про побічні ефекти були несерйозними. В 94% випадків несприятливі прояви були передбаченими. Тобто, відповідали наявній інформації в інструкції для медичного застосування.

Найчастіше вакциновані скаржились на загальні розлади та розлади у місці введення (66,8%):

підвищення температури;

втомлюваність;

загальна слабкість;

лихоманка;

озноб;

грипоподібний стан;

почервоніння та біль;

ущільнення;

набряк руки;

інфільтрація;

оніміння у місці введення.

Досить поширеними є розлади з боку опорно-рухового апарату (11,8%) та невралгічні розлади (11,7): головний біль; сонливість або безсоння; тремор верхніх кінцівок; парестезії; запаморочення; втрата орієнтації; втрата свідомості.

Найчастіше на побічні ефекти скаржаться пацієнти у віці 31-45 років. Частіше вони спостерігаються у жінок (приблизно 68%).

Вакцинація в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна підписала попередні угоди щодо поставок вакцин проти коронавірусу з шістьма світовими виробниками.

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Автор: Дмитро Захаров