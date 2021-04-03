Очікується поява відповідного указу президента щодо вакцинації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляє, що РНБО розглянула стан вакцинації населення України від коронавірусу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Данілов сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Розглядалося питання по вакцинації. У нас дуже складна ситуація з розповсюдженням COVID, і найближчим часом буде указ, який буде інсталювати рішення Ради нацбезпеки і оборони України саме стосовно вакцинації нашого населення", - наголосив Данілов.

Вакцинація в Україні

МОЗ для застосування в Україні зареєструвало вакцини американської компанії Pfizer, Covishield від Oxford/AstraZeneca та CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцин китайського виробництва CoronaVac в обсязі 215 тис. доз. Вакцина має пройти лабораторний контроль, який триватиме 10 днів, і після цього її направлять до держпідприємства "Медичні закупівлі", яке доставить її в регіони.

Також з МОЗ заявляли, що до кінця березня - початку квітня в рамках ініціативи COVAX Україна отримає партію в 570 тис. доз вакцини AstraZeneca, а до кінця травня – ще 1,1-1,2 млн вакцин виробництва цієї компанії. Крім того, Україна отримає ще й вакцини виробництва компанії Pfizer.

Крім того, очікується поставка законтрактованої вакцини американської компанії Novavax в обсязі 10 млн доз та індійської розробки від Bharat Biotech.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна підписала попередні угоди щодо поставок вакцин проти коронавірусу з шістьма світовими виробниками.

Від початку вакцинальної кампанії щепилися 267 тис. 833 людини, з них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи. До листа очікування вакцинації від COVID-19 вже записалися 393 тис. 078 людей.

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Автор: Віталій Саєнко