Прем'єр сподівається, що влітку ситуація у світі з вакцинами від COVID-19 стабілізується.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль припустив, що влітку надлишки вакцин від COVID-19 можуть передаватися приватним клінікам для проведення вакцинації на комерційній основі.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час прес-конференції на тему "Рік роботи уряду" в Києві.

"Улітку тим людям, які захочуть їхати (за кордон – УНІАН) - поки що це як стратегія, як мрія дати можливість - людям з п’ятого етапу вакцинації щепитися комерційно. Тобто залишки вакцин, які уряд не матиме змоги використати через те, що всі охочі на перших етапах уже провакцинувалися і інших охочих немає, ми будемо це передавати на п’ятий етап", - заявив він.

Прем'єр додав, що уряд зможе передавати надлишки комерційним клінікам за собівартістю, щоб вони вакцинували людей, які захочуть з туристичною метою кудись їхати і поза етапами вакцинації зможуть собі дозволити вакцинуватись за кошти.

Він також висловив сподівання, що влітку ситуація у світі з вакцинами від COVID-19 стабілізується і виробники вакцин будуть торгувати не лише з урядами, а й з комерційними підприємствами і приватними клініками. Це дасть змогу мандрувати.

Вакцинація в Україні

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, розроблену Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca (торговельна назва CoviShield). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, вироблена в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці в районі проведення ООС.

МОЗ внесло зміни в національний план вакцинації, щоб публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 поза чергою для популяризації вакцинальної кампанії.

1 березня у Києві щеплення від коронавірусу вакциною CoviShield зробили міністру охорони здоров’я Максиму Степанову, а 2 березня – президенту Зеленському під час його перебування на Донбасі. Того ж дня публічно щепився від COVID-19 т.в.о. голови Національної служби здоров’я Андрій Віленський та головний санлікар України Віктор Ляшко.

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Автор: Костянтин Гончаров