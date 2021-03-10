Марина Григоренко

Наприкінці лютого в Україні нарешті почалася вакцинація від коронавірусу, на яку ми всі так довго чекали в надії скоріше повернутися до нормального життя. Ось тільки замість «елітних» Pfizer і Moderna, які блискавично розгребли країни з вельми обмеженого кола «багатих і впливових», ще задовго до того, як український уряд взагалі задумався включитися в боротьбу за вакцини (ймовірно, як завжди сподівалися на допомогу «згори» і світову солідарність саме з Україною), нашим співгромадянам дістався менш авторитетний індійський Covishield. Зрозуміло, багатьох українців, серед яких і без того багато антивакцинаторів, це не влаштувало.

МОЗ підключив до популяризації вакцинації «Ковішильдом» публічних особистостей, проте щось пішло не так

А тому українська влада почала щосили на власному прикладі доводити, що вакцина безпечна, і нею обов'язково варто зробити щеплення, навіть якщо вона показує ефективність не всі 100%, а хоча б 70%. Це все ж краще, ніж нічого. Першим «ковішильдний» удар на себе прийняв міністр охорони здоров'я Максим Степанов, а за ним – президент Володимир Зеленський. Однак, як це часто буває в Україні, в результаті щось пішло не так.

Тут же терени інтернету почали борознити експерти-конспірологи, які ставили під сумнів сам факт того, що представникам влади вкололи ту саму вакцину, а не, скажімо, фізрозчин. Такий вже український менталітет: не вірити всьому, що робить влада, якими б благими цілями вони не керувалися.

А тут ще численні вкидання в ЗМІ та соцмережах з приводу того, що лікарі з першої «пріоритетної групи» масово відмовляються від вакцинації, а нещасні невикористані вакцини просто викидають у сміття. Як відомо, вакцини Covishield йдуть у великих ампулах на 10 доз, а зберігати у відкритому вигляді їх можна не більше 6 годин. А тому, якщо не набирається 10 бажаючих, залишки знищують. Реальної статистики «відмов», зрозуміло, ніхто не бачив, але українці швидше повірять аргументам в дусі «кума, що працює медсестрою в лікарні в райцентрі, сказала...»

Цілком прогнозовано, незабаром суспільство розділилося на дві категорії – тих, хто став ще активніше опиратися вакцинації «Ковішильдом», і тих, що обурювався, мовляв, «ось я хочу добровільно прийняти цю вакцину, хочу бути прикладом для інших українців, віддайте мені невикористані пріоритетними групами вакцини».

У підсумку влада запропонувала всім «простим смертним» українцям встати в онлайн-чергу на вакцинацію. Народ так надихнувся, що незабаром «завалив» соцмережі скріншотами з додатку «Дія», що вітають їх з успішною реєстрацією в чергу «за вакцинами». За перші кілька днів бажання отримати заповітний «укольчик свободи» виявили понад 150 тисяч українців. Однак рано раділи. Нині ситуація виглядає так, що ця черга не має ніякого значення.

Справа в тому, що паралельно український МОЗ вирішив подвоїти зусилля з популяризації вакцинації «Ковішильдом», підключивши до піар-кампанії публічних особистостей. І вже незабаром в ефірі популярного суспільно-політичного ток-шоу урочисто вакцинували п'ятьох відомих українців, серед яких співачка Руслана і телеведучий Олександр Педан, і ще п'ятьох лікарів. В принципі, на цьому можна було б зупинитися.

Однак повідомлення про показову вакцинацію чиновників місцевих рівнів і так званих «лідерів думок» продовжили спливати і далі. Щоб виправдати виборчу роздачу залишків вакцини, влада розпорядилася прищеплювати громадських діячів, мовляв, нехай популяризують на своєму прикладі. Свого апогею цей «атракціон вибіркової щедрості» досяг цього тижня, коли Facebook-персони почали масово хвалитися тим, що вони отримали свою дозу Covishield. Зрозуміло, не заради себе, а заради країни.

До лав «рятівників кампанії з вакцинації» навіть затесався одіозний нардеп-кон'юнктурник Олексій Гончаренко. Пікантності ситуації додає той факт, що буквально тиждень тому колишній президент Петро Порошенко, він же лідер партії «Європейська солідарність», відданим адептом якої наразі є Гончаренко, істерично доводив, що українцям колють, цитуємо, «гівно». Якось аж незручно вийшло. Це або з Гончаренком щось не так, раз він «гівном» колеться, або «Сивочолий Гетьман» все ж переступив через гординю і переглянув своє ставлення до «Кофішильду»? Хотілося б почути розгорнутий коментар!

Ще одна кумедна історія – колишній нардеп/тусовщик/антикорупціонер Сергій Лещенко, який талановито знаходить своє «місце під сонцем» при будь-якій владі. Але визнаємо, ставитися до нього можна по-різному, однак, чого вже там – особистість він дійсно відома і доволі впливова на теренах соцмереж. Тому, припустимо, посаду «посла вакцинації» йому можна довірити. Інша справа, що абсолютно випадково в цей же день залишки незатребуваної вакцини дісталися і його дружині, діджейці з доволі сумнівними політичними поглядами Анастасії Топольській, вона ж DJ Nastia, за необачні висловлювання якої і сам Лещенко не раз потрапляв під «народний гнів».

Можливо, якби процедура «роздачі» залишків вакцини була більш прозорою, у народу було б менше запитань

І тут вже в українців почали закрадатися сумніви. Чи збіг, що двом молодим здоровим членам однієї сім'ї, нехай вони і публічні люди, дісталися «залишкові» вакцини в один і той же день? Яким чином відбувається відбір цих самих публічних особистостей, і хто вирішує, чи достатньо вони публічні? Сам Лещенко у своєму пості (який він потім чомусь видалив), посилався на якусь гугл-форму для «громадських діячів і лідерів думок», яку йому хтось передав минулого тижня. Можливо, якби процедура «роздачі» залишків була більш прозорою, у народу було б менше питань? А так виходить, що «акційна пропозиція» поширювалася виключно серед «своїх».

Відкинемо емоції і припустимо, що та ж Топольська таки має свою певну аудиторію. Але є момент: складається вона переважно з молоді, яку особливо і переконувати в необхідності вакцинації не треба – вони готові на все, аби швидше повернутися на рейви, концерти та фестивалі, й бажано ще не в Україні, а десь в Європі. Тобто виходить, що цільовою аудиторією багатьох публічних особистостей, які у нас стали «послами вакцинації», якраз є ті, кому вакцина в найближчому майбутньому не світить, як би вони того не хотіли. Краще спробуйте-но переконаєте зомбованих певними ЗМІ і запоребриківськими ботами пенсіонерів і жителів глухих сіл!

Поки за кордоном вакцинацію популяризують люди страшного віку, в Україні все навпаки – вакцину отримують молоді та здорові публічні люди

Взагалі, популяризація вакцинації публічними особистостями – це не нове явище і не українське «ноу-хау». Однак чомусь саме в Україні все знову якось не «через те місце». Ось в США, наприклад, публічно вакцинували 78-річного президента Джо Байдена і 73-річного актора/громадсько-політичного діяча Арнольда Шварценеггера, які і без того потрапляють в групу ризику. Або ж ось ще один приклад – 71-річний прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, який урочисто отримав першу дозу вакцини в країні. Тоді як молодші лідери зарубіжних країн, як от наприклад, 43-річний французький президент Емманюель Макрон або 49-річний канадський прем'єр Джастін Трюдо, поки не рвуться вперед черги отримувати вакцини.

Тобто що ми бачимо в інших країнах? В першу чергу публічно вакцинували політиків і знаменитостей старшого віку, які входять до групи ризику, і то в обмежених кількостях. Тут два плюси: по-перше, вони не лізуть вперед черги і не викликають прецеденти з «обраністю», по-друге, подають приклад конкретній віковій цільовій аудиторії, найбільш схильній до забобонів. За цією ж аналогією в Європі активно показували процес вакцинації жителів будинків престарілих. У нас хоч одного пенсіонера публічно вакцинували? Наша кампанія з вакцинації «серед простих людей» обмежилася лише медиками, і то тільки в перші дні.

Більш того, в європейських країнах не тільки не заохочують позачергову вакцинацію «сильних світу цього», але навіть карають за це. Так, вже кілька чиновників поплатилися своїми посадами за «обхід системи», як, наприклад, начальник штабу оборони Іспанії Мігель Анхель Вілларроя. У тій же Іспанії зовсім нещодавно під роздачу потрапили дві принцеси, які дозволили собі в приватному порядку платно вакцинуватися в Еміратах. Іспанський народ, який і без того не найкращої думки про монаршу родину, обурювався, чому ці жінки скористалися привілеями, яких позбавлені звичайні громадяни країни? В Австрії та Німеччині проводять низку розслідувань за фактами одних лише спроб чиновників «проскочити позачергово», а влада Польщі розпорядилася оштрафувати місцевий медуніверситет за вакцинацію знаменитостей і багатіїв.

В Україні ж все навпаки – вакцину отримують молоді та здорові публічні люди, а їхня кількість зростає з кожним днем. Невже на ті одну-дві «залишкові» дози не знайшлося хоч однієї людини з пріоритетних груп ризику? А, може, варто формувати списки з десяти осіб на вакцинацію до того, як відкривати ампули, і потім екстрено шукати, кому б їх вколоти, як виправдовують свою вакцинацію позачергово наші публічні люди? А, може, зробити процес реєстрації в чергу «на залишки» більш зрозумілою і прозорою?

І не треба говорити: так це ж Covishield, його ніхто добровільно не хоче. Повірте, бажаючих повно. Можна почати хоча б з груп ризику і тих пари сотень тисяч українців, які встали в онлайн чергу. Адже далеко не всі з них «молодь, яка сумує за подорожами і розвагами». Є там чимало наших батьків і людей, які в силу своєї професії – транспорт, магазини, сфера послуг тощо – за день змушені мати величезну кількість контактів.

Марина Григоренко

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