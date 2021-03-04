За словами голови уряду, етапи вакцинації будуть накладатись один на інший.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про ідеї посунути в етапах пріоритетності з вакцинації COVID-19 журналістів та священників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції на тему "Рік роботи уряду" в Києві.

"Переглядати норми ми не будемо – у нас є перший етап вакцинації, другий, третій, четвертий… вони у нас накладаються, тобто, не завершивши перший етап, ми розпочинаємо другий етап, куди входять освітяни, медики, окрім тих, хто бореться з COVID-19, військові, окрім тих, хто в зоні ООС", - заявив він.

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За словами прем’єра, такі накладки будуть відбуватись завдяки можливості управляти чергою вакцинації через електронний реєстр.

"У нас буде не по датах розкладка, коли закінчимо всіх з першого етапу, тоді буде другий етап. Чи будуть вноситись зміни в етапність, тобто в перелік людей, які підпадають під перший і до п’ятого етапи? Можливо, тому що є різні пропозиції. Дійсно, сьогодні світ дивиться, як відбувається розподіл по пріоритетності", - зауважив він.

За словами голови уряду, розподіл по етапах вакцинації відповідає загальноєвропейському.

"Є ідеї посунути в етапах пріоритетності, можливо, журналістів...була на зустрічі з Всеукраїнською радою церков та релігійних організацій посунути до вищих етапів (вакцинації від COVID-19 - УНІАН) священнослужителів, тому що вони мають високу контактність з людьми і можуть бути "суперрозповсюджувачами", та вони є під великими ризиком. Такі нюанси і поправки можливі. Ми це на рівні МОЗ та експертів обговорюємо. Якщо будуть ще якісь ідеї, ми їх будемо обговорювати та, можливо, вносити", - додав він.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, розроблену Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca (торговельна назва CoviShield). Препарат для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Також дозвіл на його використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, вироблена в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

24 лютого в Україні розпочалася вакцинація медичних працівників.

МОЗ внесло зміни в національний план вакцинації, щоб публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 поза чергою для популяризації вакцинальної кампанії.

1 березня у Києві щеплення від коронавірусу вакциною CoviShield зробили міністру охорони здоров’я Максиму Степанову, а 2 березня – президенту Володимиру Зеленському.

Станом на ранок 4 березня в Україні від початку кампанії з вакцинації від COVID-19 першу дозу отримали 9 тис. 568 осіб, з них – 2 тис. 680 осіб щеплено за минулу добу.

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Автор: Костянтин Гончаров