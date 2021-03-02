Міністр зауважив, що за минулий тиждень було зроблено 351 тис. тестувань на коронавірус – це ПЛР-тести та експрес-тести на антиген.

Міністерство охорони здоров’я планує до кінця тижня вийти на показник в 10-11 тис. щеплень від COVID-19 на добу в Україні.

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Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV вчора пізно ввечері.

«Щодо вакцинації, зрозуміло, що ми розгортаємо цю вакцинацію каскадним шляхом. За сьогоднішній день (дані на 1 березня – УНІАН) 1 тис. 764 людини провакциновано. До кінця тижня ми повинні вийти десь приблизно на 10-11 тис. (провакцинованих від COVID-19 – УНІАН) людей на добу. Це те, що ми плануємо», - зазначив він.

Також Степанов повідомив, що за минулий тиждень було зроблено 351 тис. тестувань на коронавірус – це ПЛР-тести та експрес-тести на антиген.

«У нас знижується відсоток людей, які виявлені від загальної кількості протестованих людей», - додав міністр.

Вакцинація в Україні

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, яку розробили компанії Oxford і AstraZeneca (торговельна назва CoviShield). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, вироблена в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

24 лютого розпочалася вакцинація медичних працівників.

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Автор: Костянтин Гончаров