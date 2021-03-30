Міністр охорони здоров'я каже, що за наявності вакцини в Україні можна буде вакцинувати до 5 млн громадян на місяць.

Міністерство охорони здоров'я планує до кінця 2021 року вакцинувати від коронавірусу не менше 60% дорослого населення.

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Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів очільник МОЗ Максим Степанов.

"До кінця року ми повинні вакцинувати щонайменше 60% дорослого населення старше 18 років. Якщо в нас у достатній кількості будуть вакцини, нас не будуть підводити країни, тобто виконуватимуть контракт – світ такого ще не знав, коли країни блокують поставки вакцин, попри всі підписані контракти. Отже, якщо буде відповідна кількість вакцин, ми зможемо вакцинувати до 5 млн громадян на місяць", - сказав міністр.

Степанов повідомив, що в Україні є 11,5 тис. кабінетів щеплення.

"Але ми повинні розуміти, що такої масштабної вакцинації Україна ніколи не проходила. Для нас важливо, щоб не було системних програмних помилок", - додав він.

Вакцинація в Україні

24 лютого в Україні розпочалася поетапна кампанія з вакцинації.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією.

На сьогодні в Україні вакциновано вже близько 200 тисяч людей.

25 березня в Україну прибула перша партія китайської вакцини Sinovac.

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Автор: Леся Лещенко