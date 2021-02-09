За словами міністра охорони здоров'я, Sinovac Biotech - це перша компанія, з якою Україна домовилася та уклала договір.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, чому Україна вирішила закупити вакцини від коронавірусу китайського виробництва Sinovac Biotech.

Читайте такожУ МОЗ назвали три способи запису на майбутню вакцинацію від коронавірусуСвою думку з цього приводу він висловив в інтерв'ю «Гордону».

Степанов нагадав, що Sinovac Biotech – це перша компанія, з якою Україна досягла домовленостей і уклала договір. За його словами, на цей час вирішуються технічні питання.

«Українська ментальність така: все китайське погане апріорі. Однак Sinovac Biotec – одна з найбільших у світі з виробництва вакцин. Її акції торгуються на Nasdaq. Що цікаво: українці спокійно стоять у чергах за смартфонами iPhone, які виробляються в Китаї, і навіть кажуть: «класний телефон», а до китайської вакцини ставляться скептично», – зазначив Степанов.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

Вакцинацію в Україні планують розпочати з середини лютого.

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до списку країн, які отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджені поставки в Україну 117 тис. доз вакцин.

Також в період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca і Novavax.

Протягом 2021-2022 років, за затвердженим МОЗ планом імунізації населення від COVID-19 передбачено охопити вакцинацією не менше 50% населення України (20 млн осіб). В першу чергу будуть вакцинувати медиків, літніх людей і тяжкохворих.

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Автор: Катерина Шварц