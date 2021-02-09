Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, чому Україна вирішила закупити вакцини від коронавірусу китайського виробництва Sinovac Biotech.
Читайте такожУ МОЗ назвали три способи запису на майбутню вакцинацію від коронавірусуСвою думку з цього приводу він висловив в інтерв'ю «Гордону».
Степанов нагадав, що Sinovac Biotech – це перша компанія, з якою Україна досягла домовленостей і уклала договір. За його словами, на цей час вирішуються технічні питання.
«Українська ментальність така: все китайське погане апріорі. Однак Sinovac Biotec – одна з найбільших у світі з виробництва вакцин. Її акції торгуються на Nasdaq. Що цікаво: українці спокійно стоять у чергах за смартфонами iPhone, які виробляються в Китаї, і навіть кажуть: «класний телефон», а до китайської вакцини ставляться скептично», – зазначив Степанов.
Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо
- Вакцинацію в Україні планують розпочати з середини лютого.
- 30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.
- 30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до списку країн, які отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджені поставки в Україну 117 тис. доз вакцин.
- Також в період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.
- 5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca і Novavax.
- Протягом 2021-2022 років, за затвердженим МОЗ планом імунізації населення від COVID-19 передбачено охопити вакцинацією не менше 50% населення України (20 млн осіб). В першу чергу будуть вакцинувати медиків, літніх людей і тяжкохворих.
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