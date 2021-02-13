Міністр охорони здоров’я Максим Степанов відреагував на інформацію про необхідність перших осіб держави, а також очільника МОЗ щепитися вакциною від коронавірусу публічно, щоб заспокоїти громадян.
Про це він повідомив в ефірі Свободи Савіка Шустера.
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На запитання, якою б вакциною він щепився, Степанов відповів: «Я готовий вакцинуватися будь-якою вакциною. Підкреслюю: будь-якою, яка буде зареєстрована в Україні».
Він додав, що усі вакцини, зареєстровані в Україні, будуть безпечними та ефективними.
«Різний спосіб виготовлення цієї вакцини, але абсолютно однаковий механізм їхньої дії», – пояснив глава МОЗ.
Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо
- Вакцинацію в Україні планують розпочати вже за тиждень - з середини лютого. Перший етап триватиме приблизно 20 днів, під час нього робитимуть щеплення медикам, які працюють з хворими на COVID-19.
- 30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.
- 30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, які отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.
- Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.
- 5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.
- Голова МОЗ також розповів про три способи запису на майбутню вакцинацію.
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