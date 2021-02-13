Степанов підкреслив, що всі зареєстровані в Україні вакцини будуть безпечними та ефективними.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов відреагував на інформацію про необхідність перших осіб держави, а також очільника МОЗ щепитися вакциною від коронавірусу публічно, щоб заспокоїти громадян.

Про це він повідомив в ефірі Свободи Савіка Шустера.

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На запитання, якою б вакциною він щепився, Степанов відповів: «Я готовий вакцинуватися будь-якою вакциною. Підкреслюю: будь-якою, яка буде зареєстрована в Україні».

Він додав, що усі вакцини, зареєстровані в Україні, будуть безпечними та ефективними.

«Різний спосіб виготовлення цієї вакцини, але абсолютно однаковий механізм їхньої дії», – пояснив глава МОЗ.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

Вакцинацію в Україні планують розпочати вже за тиждень - з середини лютого. Перший етап триватиме приблизно 20 днів, під час нього робитимуть щеплення медикам, які працюють з хворими на COVID-19.

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, які отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.

Голова МОЗ також розповів про три способи запису на майбутню вакцинацію.

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Автор: УНІАН