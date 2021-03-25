У Києві почали вакцинувати перших літніх людей.
Фотографіями з одного із столичних стаціонарних пунктів щеплення, який відкрився напередодні, поділився міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«Зараз тут вакцинують людей вікової групи 80+, які записалися через сімейних лікарів. За вчорашній день тут зробили щеплення 50 людям старшого віку, приблизно стільки ж планують вакцинувати сьогодні», - розповів він.
За словами Степанова, він також переконав вакцинуватися своїх батьків-лікарів.
«Сьогоднішні вакциновані були надзвичайно свідомі. Їм майже 90 і кажуть, що вакцинувалися, бо хочуть ще пожити мінімум до 100 років, побавити онуків і правнуків. За годину після щеплення почувалися добре. В разі якихось побічних дій – порадив одразу звертатися до сімейного лікаря», - зазначив міністр.
Степанов нагадав, що імунітет після першої вакцинації починає формуватися на 14-22 день, а за 12 тижнів потрібно ввести ще одну дозу.
«В разі, якщо після щеплення все ж таки людина захворіла, то перенесе хворобу в легкій формі, без потрапляння до лікарні. Але берегтися, носити маски і користуватися антисептиками все одно потрібно», - підкреслив міністр охорони здоров’я.
Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо
- 19 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що Україна очікує найближчим часом поставки вакцин CoviShield (AstraZeneca), СоronaVac китайського виробника Sinovac, вакцин американської компанії Novavax, Pfizer та ін.
- До кінця березня-початку квітня в раках ініціативи COVAX Україна отримає партію в 570 тис. доз вакцини AstraZeneca, а до кінця травня - ще 1,1-1,2 млн вакцин виробництва цієї компанії. Крім того, Україна отримає ще й вакцини виробництва компанії Pfizer.
- Також очікується поставка вакцини законтрактованої американської компанії Novavax в обсязі 10 млн доз та індійської розробки від Bharat Biotech.
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