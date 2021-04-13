У рамках першої партії надійде 117 тис. доз вакцини Pfizer.

Цього тижня Україна повинна отримати першу партію вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 американської компанії Pfizer.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Наступна партія вакцин, яку ми очікуємо найближчими днями, вже цього тижня, - це вакцина компанії Pfizer. Це 117 тис. доз, які будуть постачатися в рамках ініціативи COVAX», - сказав він.

Міністр нагадав, що COVAX – це ініціатива, в рамках якої Україна повинна отримати 8 млн доз вакцини.

«Також у нас є чіткий розподіл цих вакцин, де саме ми будемо їх використовувати. Перш за все, ними ми будемо щеплювати громадян, які перебувають в будинках-інтернатах, будинках для осіб похилого віку, а також всіх співробітників цих будинків», - зазначив міністр.

Він підкреслив, що за мету поставлено цього року кампанією з вакцинації захистити не менше 50% громадян, "а краще 70%, щоб почав формуватися колективний імунітет".

«Я точно знаю, що це нам під силу, і ми це зробимо. Для цього готова вся наша медична система», - запевнив він.

Вакцинація в Україні: що відомо

6 квітня Міністерство охорони здоров'я уклало рамковий договір із компанією Pfizer про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Вони будуть поставлені протягом 2021 року.

Загалом Україна розраховує отримати 32 млн доз вакцин різних виробників.

7 квітня Степанов повідомив, що Національний план вакцинопрофілактики COVID-19 передбачає алгоритм вакцинації більшості дорослого населення України до кінця 2021 року.

За його словами, план визначає мінімальну кількість щеплень, які може зробити українська медична система для охоплення 70% населення - майже 6 млн щеплень на місяць або 270 тис. на добу без вихідних.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Інна Андаліцька