При нинішніх темпах вакцинації Україна встигне використати лише половину доз вакцини Covishield, яка дійсна до 23 червня 2021 року.
Про це повідомляє ZN.UA, посилаючись на документи про поставку в Україну індійської вакцини.
«Враховуючи, що Україна отримала 500 тисяч доз вакцини, швидкість вакцинації має зрости принаймні вдвічі, щоб уся партія була використана вчасно», - йдеться у повідомленні.
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Наразі середній темп вакцинації в Україні складає близько 2400 щеплень на добу, отже до 23 червня, при збереженні існуючих темпів, Україна встигне використати лише половину завезених вакцин.
В StateWatch повідомляли про те, що українське МОЗ звернувся до Crown Agents з приводу можливості надання даних про дату виробництва і термін придатності препарату Covishield. При цьому в міністерстві відзначили, що відповідно до вимог виробників, були підписані договори про нерозголошення і конфіденційність, ініційовані відповідними компаніями. Тому не можна розголошувати результат переговорів.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
- 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, що тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці в районі проведення ООС.
- МОЗ внесло зміни до Національного плану вакцинації, щоб публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 позачергово для популяризації вакцинальної кампанії.
- Зараз в Україні вакцинацію проводять вакциною CoviShield, виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за Ліцензією. Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.
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