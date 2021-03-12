Термін придатності вакцини Covishield, яку поставили до України, закінчується 23 червня 2021 року.

При нинішніх темпах вакцинації Україна встигне використати лише половину доз вакцини Covishield, яка дійсна до 23 червня 2021 року.

Про це повідомляє ZN.UA, посилаючись на документи про поставку в Україну індійської вакцини.

«Враховуючи, що Україна отримала 500 тисяч доз вакцини, швидкість вакцинації має зрости принаймні вдвічі, щоб уся партія була використана вчасно», - йдеться у повідомленні.

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Наразі середній темп вакцинації в Україні складає близько 2400 щеплень на добу, отже до 23 червня, при збереженні існуючих темпів, Україна встигне використати лише половину завезених вакцин.

В StateWatch повідомляли про те, що українське МОЗ звернувся до Crown Agents з приводу можливості надання даних про дату виробництва і термін придатності препарату Covishield. При цьому в міністерстві відзначили, що відповідно до вимог виробників, були підписані договори про нерозголошення і конфіденційність, ініційовані відповідними компаніями. Тому не можна розголошувати результат переговорів.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, що тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці в районі проведення ООС.

МОЗ внесло зміни до Національного плану вакцинації, щоб публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 позачергово для популяризації вакцинальної кампанії.

Зараз в Україні вакцинацію проводять вакциною CoviShield, виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за Ліцензією. Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.

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Автор: Денис Прядко