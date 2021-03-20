У Кабміні буде створено фонд допомоги тим, хто може постраждати від вакцинації.

Кабмін готовий взяти на себе відповідальність у випадку побічних ефектів після вакцинації від COVID-19.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі ток-шоу Савіка Шустера, пише НВ.

Степанов заявив, що найближчим часом у Кабміні буде створено фонд допомоги тим, хто може постраждати від вакцинації.

"Кабінет міністрів взяв на себе відповідальність за непередбачені наслідки від вакцинації. У першу чергу це стосується компенсації задіяної шкоди. Відповідальність бере уряд України. Буде створено відповідний фонд на найближчих засіданнях", - пояснив він.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: останні дані

Рада звільнила виробників COVID-вакцин від відповідальності за наслідки щеплення.

18 березня в Україні вперше з початку вакцинації прищепили майже 11 тисяч осіб. Всього вакциновано вже більше ніж 92 тисяч українців.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна переходить до другого етапу вакцинації від коронавірусу.

Раніше в Україні збільшили інтервал між першим і другим щепленнями вакциною Covishield (індійська назва Oxford-AstraZeneca) від коронавірусу. Так, терміни між введенням препарату відтепер сягають трьох місяців, а не 28 днів, як це було раніше.

Зазначимо, вакцинація стартувала в Україні 24 лютого. Поки для цього використовується лише одна вакцина Covishield від AstraZeneca і Serum Institute індійського виробництва.

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Автор: Олег Давигора