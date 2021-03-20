Кабмін готовий взяти на себе відповідальність у випадку побічних ефектів після вакцинації від COVID-19.
Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі ток-шоу Савіка Шустера, пише НВ.
Степанов заявив, що найближчим часом у Кабміні буде створено фонд допомоги тим, хто може постраждати від вакцинації.
"Кабінет міністрів взяв на себе відповідальність за непередбачені наслідки від вакцинації. У першу чергу це стосується компенсації задіяної шкоди. Відповідальність бере уряд України. Буде створено відповідний фонд на найближчих засіданнях", - пояснив він.
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Вакцинація від коронавірусу в Україні: останні дані
- Рада звільнила виробників COVID-вакцин від відповідальності за наслідки щеплення.
- 18 березня в Україні вперше з початку вакцинації прищепили майже 11 тисяч осіб. Всього вакциновано вже більше ніж 92 тисяч українців.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна переходить до другого етапу вакцинації від коронавірусу.
- Раніше в Україні збільшили інтервал між першим і другим щепленнями вакциною Covishield (індійська назва Oxford-AstraZeneca) від коронавірусу. Так, терміни між введенням препарату відтепер сягають трьох місяців, а не 28 днів, як це було раніше.
- Зазначимо, вакцинація стартувала в Україні 24 лютого. Поки для цього використовується лише одна вакцина Covishield від AstraZeneca і Serum Institute індійського виробництва.
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