У регіонах України готуються до прийому протикороравірусної вакцини Pfizer/Biontech. Препарат вимагає особливих умов зберігання.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Зазначається, що особливість вакцини – необхідність зберігати і транспортувати її при температурі мінус 60-80 градусів.
Препарат буде зберігатися в потужних холодових системах приватної логістичної компанії. В області його будуть передавати маленькими партіями - в термобоксах із сухим льодом.
На регіональних складах лід щоденно підсипатимуть аби підтримувати температурний режим. Мобільним бригадам вакцину передаватимуть у розмороженому стані.
При температурі +2+8 біопрепарат можна використовувати впродовж 5-ти днів. Зараз навчають представників регіонів, які відповідатимуть за логістику і зберігання препарату.
Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо
- Впродовж останніх тижнів представники МОЗ заявляли, що вакцинація проти коронавірусу в Україні розпочнеться від 15 лютого. Але ще тоді попереджали, що можливі затримки.
- У понеділок 15 лютого Степанов заявив, що "вакцина трошки затримується" і її варто очікувати 16 – 17 лютого. При цьому міністр запевнив, що процес відвантаження першої партії вакцин в Україну вже розпочався.
- Очільник МОЗ заявив, що дату 15 лютого він називав ґрунтуючись на інформації про постачання вакцин. Але нині "виникли певні технічні проблеми логістичного характеру".
- Тепер Максим Степанов розраховує, що вакцинація розпочнеться до кінця тижня. За його словами, 117 тис. доз вакцин від Pfizer надійдуть в Україну до кінця лютого, а до кінця тижня мають прибути перші 500 тис. доз вакцини від AstraZeneca.
- Нагадаємо, що до кінця 2021 року Україна має отримати майже 2 мільйони доз вакцини Sinovac, 2 мільйони доз AstraZeneca і 10 мільйонів доз Novavax.
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