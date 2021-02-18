Препарат буде зберігатися в потужних холодових системах приватної логістичної компанії.

У регіонах України готуються до прийому протикороравірусної вакцини Pfizer/Biontech. Препарат вимагає особливих умов зберігання.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожВ НСЗУ розповіли, скільки грошей передбачено на лікування пацієнтів з коронавірусом цього року

Зазначається, що особливість вакцини – необхідність зберігати і транспортувати її при температурі мінус 60-80 градусів.

Препарат буде зберігатися в потужних холодових системах приватної логістичної компанії. В області його будуть передавати маленькими партіями - в термобоксах із сухим льодом.

На регіональних складах лід щоденно підсипатимуть аби підтримувати температурний режим. Мобільним бригадам вакцину передаватимуть у розмороженому стані.

При температурі +2+8 біопрепарат можна використовувати впродовж 5-ти днів. Зараз навчають представників регіонів, які відповідатимуть за логістику і зберігання препарату.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Впродовж останніх тижнів представники МОЗ заявляли, що вакцинація проти коронавірусу в Україні розпочнеться від 15 лютого. Але ще тоді попереджали, що можливі затримки.

У понеділок 15 лютого Степанов заявив, що "вакцина трошки затримується" і її варто очікувати 16 – 17 лютого. При цьому міністр запевнив, що процес відвантаження першої партії вакцин в Україну вже розпочався.

Очільник МОЗ заявив, що дату 15 лютого він називав ґрунтуючись на інформації про постачання вакцин. Але нині "виникли певні технічні проблеми логістичного характеру".

Тепер Максим Степанов розраховує, що вакцинація розпочнеться до кінця тижня. За його словами, 117 тис. доз вакцин від Pfizer надійдуть в Україну до кінця лютого, а до кінця тижня мають прибути перші 500 тис. доз вакцини від AstraZeneca.

Нагадаємо, що до кінця 2021 року Україна має отримати майже 2 мільйони доз вакцини Sinovac, 2 мільйони доз AstraZeneca і 10 мільйонів доз Novavax.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров