Препарати зберігають на обласному аптечному складі.

В Харківську область увечері 24 лютого доставили 30400 доз протикоронавірусної вакцини CoviShield.

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Як повідомляється на сайті Харківської ОДА, препарати призначені для медпрацівників.

Вакцина зберігається на обласному аптечному складі. Вакцинація має розпочатись вже сьогодні, 25 лютого.

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Вакцинація в Україні

22 лютого Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговельна назва CoviShield) для екстреного медичного застосування.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield.

24 лютого відбувся старт вакцинації проти COVID-19, за добу було проведено 159 щеплень першою дозою.

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Автор: Дмитро Захаров