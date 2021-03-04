Епідеміолог припустив, що відмови від щеплення серед військових можуть бути пов'язані з політизацією вакцинальної кампанії.

Вакцинуватися в районі операції Об'єднаних сил погодилися 17,5% військовослужбовців.

Про це повідомив в ефірі каналу "Україна 24" головний епідеміолог Збройних сил України Микола Олім.

Епідеміолог припустив, що відмови від щеплення серед військових можуть бути пов'язані з політизацією вакцинальної кампанії.

Читайте такожУ МОЗ підтвердили виявлення в Україні британського штаму коронавірусу: подробиці

"Є відмови серед бійців. Я вважаю, що така ситуація склалася внаслідок політизації вакцинальної кампанії. Якщо взяти від кількості військовослужбовців в зоні ООС, то з 40 тисяч тільки 7 тисяч дали згоду", - пояснив Олім.

За його словами, станом на 4 березня щеплення від коронавірусу отримали 772 людини зі складу Об'єднаних сил.

"В цей час 884 особи вакциновані, з них в зоні ООС вакциновані 772 особи - це 12% з тих 7 тисяч осіб, які дали згоду на вакцинацію", - пояснив Олім.

Читайте такожЖурналістів та священників в Україні можуть вакцинувати від коронавірусу раніше, ніж планувалося

Вакцинація в Україні

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, розроблену Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca (торговельна назва CoviShield). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, вироблена в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці в районі проведення ООС.

МОЗ внесло зміни в національний план вакцинації, щоб публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 поза чергою для популяризації вакцинальної кампанії.

1 березня у Києві щеплення від коронавірусу вакциною CoviShield зробили міністру охорони здоров’я Максиму Степанову, а 2 березня – президенту Зеленському під час його перебування на Донбасі. Того ж дня публічно щепився від COVID-19 т.в.о. голови Національної служби здоров’я Андрій Віленський та головний санлікар України Віктор Ляшко.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко