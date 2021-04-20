За словами головного санлікаря, друга партія препарату "скоріш за все буде".

Хоч постачання вакцини Covishield з Індії до України призупинено, щеплені нею українці все одно отримають другу дозу препарату.

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Таку заяву в ефірі «1+1» зробив головний санлікар України Віктор Ляшко.

"Вакцина AstraZeneca, виготовле на індійському, на корейському чи на європейському майданчиках - це один і той же продукт, але з різними назвами. Ця вакцина взаємозамінна. Саме тому без різниці, як їх комбінувати: яку вводити як першу дозу, яку - як другу, або вакцинувати однією і тією ж самою. Невзаємозамінні вацини - це, наприклад, Pfizer з Covishield, Sinovac з AstraZeneca", - пояснив посадовець.

За його словами, друга партія препарату "скоріш за все буде". Україна законтрактувала 2 мільйони доз Covishield, але отримала лише 500 тисяч. МОЗ очікує, що упродовж квітня-травня постачання відновиться.

Нагадаємо, в березні Індія тимчасово призупинила основний експорт вакцини від коронавірусу AstraZeneca, яку виробляє Індійський інститут сироватки. Причиною такого рішення стала необхідність задоволення внутрішнього попиту на препарат.

В Україні від початку вакцинальної кампанії було щеплено 462 тис. 791 особу. Використовувався здебільшого препарат Covishield.

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Автор: Дмитро Захаров