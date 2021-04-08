Міністр сподівається, що у майбутньому не буде проблем з постачанням вакцин.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляє, що в Україні цілком реально робити до 6 млн щеплень від коронавірусу на місяць, але викликає занепокоєння зрив контрактів постачання вакцин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Степанов повідомив в ефірі телеканалу "Україна -24".

"Щодо потужності нашої медичної системи саме робити таку кількість щеплень до 6 млн щеплень на місяць - це не просто реально, це цілком реально. І це ми ще не задіюємо всі інші потужності, які в нас є. Я маю на увазі "кабінети щеплень". Але зрозуміло, що це питання не тільки Міністерства охорони здоров'я, це питання спільне, де повинні бути задіяні і органи місцевого самоврядування, які є власниками центрів первинної медико-санітарної допомоги", - сказав він.

При цьому міністр зауважив, що стосовно проведення щеплень існує два важливих питання. Перше стосується необхідності забезпечення нормативної бази і підготовки усієї необхідної інфраструктури з визначенням того, у якій спосіб вона повинна працювати.

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А другим питанням він зазвав наявність в Україні вакцин.

"У мене зараз це викликає більше занепокоєння. Чому? Навіть за підписаними нами контрактами, проплаченими відповідно коштами, ми бачимо зараз зрив цих контрактів по термінах. Тобто, відтерміновується час поставки вакцин. Це стосується AstraZeneca/CoviShield і трішечки збилася з графіку вакцина CoronaVac. Ми маємо надію, що надалі ми не будемо мати таких проблем", - наголосив Степанов.

Вакцина Pfizer в Україні

6 квітня Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer пропостачання 10 млн доз вакцини проти COVID-19. Перші її дози мають надійти вже у травні-червні, решта – до кінця року.

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Автор: Віталій Саєнко