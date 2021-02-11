З початку 2020 року ЄС мобілізував понад 190 мільйонів євро, щоб допомогти Україні боротися з викликами COVID-19.

ЄС та Європейське регіональне бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) співпрацюватимуть для забезпечення масштабної підтримки запровадження вакцини проти коронавірусу та проведення вакцинації в Україні.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби представництва ЄС в Україні.

Уточнюється, що проект, покликаний підтримати країни Східного партнерства, охопить всі етапи кампанії з імунізації, зокрема впровадження вакцини від коронавірусу і старт масової вакцинації. Реалізовувати проект буде ВООЗ протягом трьох років й обійдеться у 40 мільйонів євро.

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«ВООЗ була і залишається ключовим партнером ЄС, і зараз, коли відкривається доступ до імунізації від COVID-19, ми раді продовжувати працювати пліч-о-пліч для забезпечення готовності України прийняти вакцини і розпочати щеплення», − зазначив голова представництва ЄС в Україні посол Матті Маасікас.

Своєю чергою, глава Нацбюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт допустив розширення зусиль організації, щоб якомога швидше й ефективніше охопити вакцинами тих, хто їх найбільше потребує.

«Наші спільні та багаторічні зусилля підтримають запровадження вакцин та проведення вакцинації проти COVID в Україні, а також посилять загальну програму імунізації в середньостроковій перспективі», – сказав він.

Спочатку кошти будуть використані на підтримку першого етапу підготовки та розгортання з акцентом на найближчі потреби у таких стратегічних програмних напрямках: планування, обладнання/матеріали, підготовка медпрацівників та проведення інформаційних кампаній.

У прес-службі європейського представництва нагадали, що з початку 2020 року ЄС мобілізував понад 190 мільйонів євро, щоб допомогти Україні боротися з викликами COVID-19. Ця допомога включає підтримку системи охорони здоров'я, працівників на передовій боротьби з пандемією, малого та середнього бізнесу та вразливих груп населення.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

Вакцинацію в Україні планують розпочати вже за тиждень - з середини лютого. Перший етап триватиме приблизно 20 днів, під час нього робитимуть щеплення медикам, які працюють з хворими на COVID-19.

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, які отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.

Голова МОЗ також розповів про три способи запису на майбутню вакцинацію.

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Автор: УНІАН