ЄС та Європейське регіональне бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) співпрацюватимуть для забезпечення масштабної підтримки запровадження вакцини проти коронавірусу та проведення вакцинації в Україні.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби представництва ЄС в Україні.
Уточнюється, що проект, покликаний підтримати країни Східного партнерства, охопить всі етапи кампанії з імунізації, зокрема впровадження вакцини від коронавірусу і старт масової вакцинації. Реалізовувати проект буде ВООЗ протягом трьох років й обійдеться у 40 мільйонів євро.
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«ВООЗ була і залишається ключовим партнером ЄС, і зараз, коли відкривається доступ до імунізації від COVID-19, ми раді продовжувати працювати пліч-о-пліч для забезпечення готовності України прийняти вакцини і розпочати щеплення», − зазначив голова представництва ЄС в Україні посол Матті Маасікас.
Своєю чергою, глава Нацбюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт допустив розширення зусиль організації, щоб якомога швидше й ефективніше охопити вакцинами тих, хто їх найбільше потребує.
«Наші спільні та багаторічні зусилля підтримають запровадження вакцин та проведення вакцинації проти COVID в Україні, а також посилять загальну програму імунізації в середньостроковій перспективі», – сказав він.
Спочатку кошти будуть використані на підтримку першого етапу підготовки та розгортання з акцентом на найближчі потреби у таких стратегічних програмних напрямках: планування, обладнання/матеріали, підготовка медпрацівників та проведення інформаційних кампаній.
У прес-службі європейського представництва нагадали, що з початку 2020 року ЄС мобілізував понад 190 мільйонів євро, щоб допомогти Україні боротися з викликами COVID-19. Ця допомога включає підтримку системи охорони здоров'я, працівників на передовій боротьби з пандемією, малого та середнього бізнесу та вразливих груп населення.
Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо
- Вакцинацію в Україні планують розпочати вже за тиждень - з середини лютого. Перший етап триватиме приблизно 20 днів, під час нього робитимуть щеплення медикам, які працюють з хворими на COVID-19.
- 30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.
- 30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, які отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.
- Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.
- 5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.
- Голова МОЗ також розповів про три способи запису на майбутню вакцинацію.
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