Президент підкреслив, що за контрабанду і контрафакт має бути покарання.

Президент Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України та іншим правоохоронним органам негайно перевірити інформацію про нібито ввезення в Україну контрабандою вакцини від коронавірусу.

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Про це йдеться у замітці в його Telegram-каналі.

"Доручив Службі безпеки та іншим правоохоронним органам негайно перевірити інформацію про нібито ввезення в Україну контрабандою вакцини від коронавірусу. Якщо хтось дійсно додумався таємно і з порушенням закону ввезти вакцину для продажу, реакція має бути максимально жорсткою", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що у держави є чіткий план вакцинації.

"Спочатку щеплення отримають люди з груп ризику і ті, хто на передовій у боротьбі з ковідом", - нагадав президент.

Зеленський підкреслив, що за контрабанду і контрафакт має бути покарання.

Підпільна вакцинація від коронавірусу в Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що деякі нардепи і посадовці таємно вакцинувалися від COVID-19 нелегально ввезеною в Україну з Ізраїлю вакциною Pfizer.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію про можливу підпільну вакцинацію депутатів препаратами невідомого походження.

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Автор: Тетяна Поляковська