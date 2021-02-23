Вранці 23 лютого Україна отримала першу партію вакцин проти коронавірусу.

У Міністерстві охорони здоров’я поділилися інформацією про дату початку кампанії з імунізації населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в МОЗ.

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За інформацією видання, вакцинація стартує вже з завтра – 24 лютого. При цьому щеплення проводити публічно не збираються, оскільки залучення широкої публіки у лікарні для інфікованих начебто недоречно.

«Робити щеплення почнуть завтра, коли вакцина розійдеться по регіонах. Їх будуть робити одночасно по всій країні», – зауважив співрозмовник.

Вакцина від коронавірусу: що відомо

Вранці 23 лютого Україна отримала першу партію вакцин проти коронавірусу. З аеропорту Бориспіль вже розвантажують 500 тисяч доз вакцин від компанії AstraZeneca індійського виробництва.

22 лютого Міністерство охорони здоров’я України зареєструвало вакцину від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (Covishield) для екстреного медичного застосування.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вакцину Oxford/AstraZeneca для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

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Автор: УНІАН