В другому кварталі 2021 року у Польщі також планують розширити кількість пунктів вакцинації, зокрема в аптеках.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляє, що до кінця серпня вакцинують усіх охочих в країні.

Про це повідомляє Польське радіо.

«Ми зробили 6 млн щеплень проти COVID-19. До кінця другого кварталу ми зробимо 20 млн щеплень. До кінця серпня ми плануємо вакцинувати усіх охочих», - сказав глава уряду.

«Наша національна програма вакцинації - це більше, ніж просто державна програма. Це іспит з відповідальності, іспит на ефективність державних структур, на мобілізаційні здібності, на організаційні здібності», - наголосив Моравецький.

За його словами, на початку року уряд пообіцяв, що здійснить 6 млн щеплень до кінця першого кварталу.

«Саме сьогодні, перед самим кінцем першого кварталу, робиться шестимільйонна вакцина», - додав очільник уряду.

«Це програма, від якої залежить швидке повернення до того, до чого ми всі прагнемо - повернення до нормальності, яка була до COVID-19», - підкреслив Моравецький.

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Він нагадав, що завданням польського уряду є збільшення кількості щеплень до 10 млн на місяць.

На його думку, цього можна досягти, і все залежить лише від наявності вакцин. Також прем'єр-міністр оголосив про збільшення кількості пунктів вакцинації.

«Я поставив завдання, щоб міністри мали змогу робити щонайменше 10 млн щеплень на місяць. Якщо так буде - і я переконаний, що так буде і це буде залежати лише від наявності доз - тоді ми зможемо ефективно боротися з COVID-19 швидше, ніж раніше», - вважає прем'єр-міністр.

Своєю чергою голова канцелярії прем'єр-міністра та уповноважений уряду з програми вакцинації Міхал Дворчик наголосив, що у другому кварталі у Польщі розпочнуть щеплення проти COVID-19 на робочих місцях. Пункти для вакцинації також будуть в аптеках та відділеннях первинної медичної допомоги.

«Ми вводимо революційну можливість - раніше вакцинувати могли лише суб’єкти, які здійснюють медичну діяльність. У другому кварталі ми запровадимо варіант вакцинації для окремих фельдшерів та окремих медсестер. Ми також запровадимо проїзд через сервіс drive-thru», - сказав Дворчик.

«На певному етапі у другому кварталі ми розпочнемо щеплення на робочих місцях. Якщо роботодавець, який має приблизно 500 працівників, які бажають зробити щеплення, і організують групу із вакцинації та відповідні заходи безпеки, будуть вакциновані», - зазначив урядовець.

Голова канцелярії прем’єр-міністра розповів, що пункти щеплень також будуть відкриті в аптеках та відділеннях первинної медичної допомоги, які хотіли би взяти участь у програмі і зробити щеплення.

У Польщі очікують прибуття у квітні від 5 до 7 млн доз препаратів.

З 12 квітня протягом двох тижнів щоденно на вакцинацію зможуть записуватися люди, народжені від 1962 до 1973 року. А вже починаючи з травня, ймовірно, реєстрація на вакцинацію буде відкритою уже для усіх охочих.

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Автор: Денис Прядко