Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні вакцинація від COVID-19 почнеться в лютому.
Як повідомляє прес-служба уряду, до кінця січня Україна очікує першу поставку вакцин від COVAX обсягом 100-200 тисяч доз, щоб почати негайну вакцинацію першої черги.
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Шмигаль також наголосив, що Україна доєдналася до міжнародної ініціативи COVAX одночасно з усіма європейськими й світовими країнами.
«З ініціативою COVAX ми співпрацюємо на тих самих умовах і правилах, на яких співпрацює більшість європейських країн», - додав він.
Прем’єр-міністр також підкреслив, що вакцин вистачить усім охочим протягом цього року. За його словами, наразі є попередня домовленість про вже більш ніж 30 млн доз, є вже як підписані контракти, так і ті, що очікують підписання.
«Усі черги вакцинування в Україні будуть дотримані відповідно до Національного плану, вся інфраструктура буде підготовлена. Є розроблений план про утворення 500 мобільних бригад і понад 4 тисяч відповідних пунктів вакцинування. Вся інфраструктура цього року буде забезпечена для всіх охочих і тих, хто має вакцинуватися в першу чергу», - наголосив Шмигаль.
Він нагадав, що Національний план передбачає 5 етапів безкоштовного вакцинування, зокрема для лікарів, військовослужбовців, усіх груп ризику. Шмигаль підкреслив, що вакцинація буде добровільною.
«Паралельно з безкоштовною вакцинацією буде відбуватися вакцинування на комерційних засадах. Це не заборонено, якщо вакцина сертифікована й ліцензована в країні», - зауважив прем’єр-міністр.
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