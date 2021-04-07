Для того, щоб охопити 70% населення України до кінця року, треба робити 6 мільйонів щеплень на місяць.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час засідання Кабміну 7 квітня, передає УП.
"В проекті національного плану ми пропонуємо визначити мінімальну кількість щеплень, яку повинна проводити наша медична система, щоб охопити 70% населення щепленням до кінця року. Це майже 6 млн щеплень на місяць або 270 тисяч на добу без вихідних. Чи можемо ми це зробити? Так. Але тільки в одному випадку, коли до цього процесу будуть долучені всі рівні державного управління", – сказав Степанов.
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Нагадаємо, в Україні за минулу добу від коронавірусної хвороби COVID-19 отримали щеплення 15585 осіб.
Загалом 320265 осіб щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 320263, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2.
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