В іспанському місті Лагартера (Толедо) після вакцинації мешканців будинку літніх людей всі вони захворіли на коронавірусну інфекцію COVID-19.
Про це повідомляє El Periodico.
Всі 78 пенсіонерів 13 січня отримали першу дозу щеплення від фірми Pfizer. Однак, через шість днів у багатьох з них стали проявлятися перші симптоми SARS-CoV-2. Вони списали це на побічний ефект від щеплення. Але в підсумку з'ясувалося, що всі вони захворіли на коронавірус.
Як повідомляє El Diario, семеро з мешканців будинку літніх людей померли, ще семеро були госпіталізовані. Крім того, інфекція підтвердилася у 12 співробітників установи.
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