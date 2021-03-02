За словами міністра, минулої доби зробили понад 1,7 тис. щеплень від коронавірусної хвороби, а загалом – майже 5 тис.

В Україні на вакцинацію від COVID-19 вже записались майже 45 тис. осіб.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу, повідомляє прес-служба МОЗ.

Згідно з даними, через портал vaccination.covid19.gov.ua записалося 5 280 осіб, через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я – 671, через портал «Дія» – 38 531 особа.

«Ці цифри є красномовним підтвердженням готовності українців до вакцинації та їхньої довіри до системи охорони здоров'я і планів МОЗ щодо подолання COVID-19», – сказав Степанов.

За словами міністра, минулої доби зробили понад 1,7 тис. щеплень від коронавірусної хвороби, а з початку кампанії – загалом майже 5 тис.

Степанов пояснив, що вакцинація відбувається за каскадним принципом, який передбачає збільшення кількості мобільних груп та стаціонарних пунктів щеплення з кожним наступним етапом вакцинальної кампанії. Стратегічна мета, яку ставить МОЗ, охопити вакцинацією якомога більшу кількість населення в найкоротші строки.

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«COVID-19 – це ворог, з яким ми ведемо війну вже протягом року. Від нього нас захищають лікарі – наші герої, які стали живим щитом між нами і хворобою. Але недуга підступна й може забрати життя навіть 30-40-річних людей. У нас є вакцина, яка в змозі захистити від цієї хвороби, адже, зробивши щеплення, ви не захворієте взагалі чи перенесете захворювання в легкий спосіб. Ви точно будете жити. Тому дуже важливо, аби українці продовжували вакцинуватися», – наголосив очільник МОЗ.

Як записатися на вакцинацію від COVID-19

У відомстві нагадали три способи, як записатися до черги на вакцинацію: на сайті vaccination.covid19.gov.ua; через контакт-центр МОЗ: 0 800 60 20 19; через портал державних послуг «Дія».

Нині триває перший етап вакцинальної кампанії, під час якого щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці в зоні ООС.

Вакцинація від COVID-19 в Україні: що відомо

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, яку розробили компанії Oxford і AstraZeneca (торговельна назва CoviShield). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, вироблена в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

24 лютого розпочалася вакцинація медичних працівників.

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Автор: Костянтин Гончаров