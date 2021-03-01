Вчені визнають, що самого лише поширення правди про вакцини від коронавірусу буде не достатньо.

Термін "нерішучість щодо вакцин" вже звучить не рідше, ніж "соціальне дистанціювання" в контексті боротьби з пандемією COVID-19. Наприклад, в грудні 2020 року опитування показали, що приблизно 30% американців сумніваються, чи варто їм робити щеплення від коронавірусу.

Якщо ця цифра закріпиться, невакциновані люди можуть стати смертельним сховищем для SARS-CoV-2, даючи йому змогу влаштовувати нові спалахи в майбутньому, - пише Scientific American. Однак, щоб позбутися пандемії, потрібен так званий колективний імунітет. Експерти пояснюють, що для цього потрібно, щоб 60-90% населення зробили щеплення або мали антитіла після природного зараження.

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Небажання приймати вакцину поширене серед певних груп населення. І експерти кажуть, що для подолання цього опору потрібно звертатися до точних проблем кожної з них. А також прозоро говорити про користь й ризики вакцин. Існує сім ключових підходів боротьби з небажанням людей робити щеплення від COVID-19.

По-перше, не обов’язково добиватися, щоб запеклі противники будь-яких вакцин змінили свою думку. Вони - крихітна група. І колективного імунітету можна досягти й без них.

"Нас більше цікавлять люди зі змішаними думками щодо вакцинації", - сказав вчений Школи охорони здоров'я Джона Хопкінса Рупалі Лімає.

По-друге, лише факти не переконають скептиків. В 2014 році було проведене дослідження серед дорослих, які боялися, що щеплення викликають аутизм (давно спростоване твердження). Воно виявило, ознайомлення з правдивими фактами не впливало на плани таких людей щодо вакцинації їхніх дітей. Насправді інформація тільки посилила їхнє негативне ставлення.

"Найбільш переконливий підхід - це розібратися з відсутністю довіри або переконати людей через канали, яким вони довіряють, а не засипати їх фактами й науковими даними", - сказав автор дослідження й професор управління в Коледжі Дартмута Брендан Ніхан.

Читайте такожУ Великобританії понад 20 мільйонів осіб отримали перше щеплення від COVID-19По-третє, деякі меншини мають історичні причини ставитися з підозрою до системи охорони здоров'я. Експерти радять тісно співпрацювати з громадськими й релігійними лідерами, а також іншими помітними діячами, яким ці групи довіряють. Ця техніка вперше була розроблена для просування практик для профілактики ВІЛ/СНІД серед гомосексуальних чоловіків. Але згодом була адаптована для використання з іншою метою й серед різних груп населення.

Четвертий підхід говорить про те, що низький рівень вакцинації, зокрема серед громад з низькими доходами, часто відображає практичні перешкоди. Якщо продовжити час проведення щоденних вакцинацій і донести до суспільства, де можна зробити укол безкоштовно, це може підвищити рівень імунізації. Таку пораду дає директор з расової рівності й політики охорони здоров'я в Kaiser Family Foundation Саманта Артіга.

П'ятий підхід - потрібно говорити про популярність вакцинації.

"Може виникнути спокуса заявити: "Зроби собі щеплення, тому що половина американців нічого не отримають". Але це призведе лише до скорочення рівня вакцинації", - пояснила дослідник людської поведінки з Університету Пенсильванії Кеті Мілкмен.

Вона додала, що дослідження поведінки людей на виборах показали, що кращих результатів можна добитися, якщо говорити: "Всі роблять собі щеплення". Мілкмен пояснила, що люди схильні дотримуватися "загальноприйнятих норм".

Читайте такожВірусологи попереджають про третю хвилю коронавірусу в Німеччині - ЗМІШостий підхід - потрібно здолати людську схильність до прокрастинації. В 2009 році Ратґерський університет провів дослідження, яке показало, що люди, яким призначили день і час вакцинації від грипу, на 36% частіше приходили на укол, ніж ті, кому давали змогу самому записатися на щеплення.

І сьомий рецепт вакцинації - нагадувати забудькуватим людям зробити щеплення. Текстове чи голосове повідомлення з нагадуванням може бути потужним інструментом. Дослідження за 2019 рік показало, що часті щоденні нагадування про необхідність завершити курс лікування від туберкульозу значно покращили результати.

"Можна подумати, що це буде дратувати. Але виявилося, що такий підхід ефективний. Треба набридати людям", - сказала Мілкмен, додавши, що це особливо важливо робити перед другим уколом проти COVID-19.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

22 лютого Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговельна назва CoviShield) для екстреного медичного застосування.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield.

Наступного дня в Україні почали робити щеплення від коронавірусу. Першим вакцинували лікаря-реаніматолога в Черкасах.

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Переклад: Лесь Димань