Прем'єр-міністр запевняє, що Україна буде забезпечена необхідною кількістю безпечних вакцин, і це відбудеться в ті терміни, в які було заплановано.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголошує, що мета Дорожньої карти вакцинації – охоплення щонайменше 50% населення до кінця 2022 року.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу в парламенті. Шмигаль запевнив, що уряд має чіткий план з проведення вакцинації, законтрактував необхідну кількість вакцин і підготував необхідну логістичну інфраструктуру, аби розпочати кампанію з вакцинації вже в лютому.

Етапи вакцинації населення від коронавірусу

"План, або Дорожня карта вакцинації включає в себе 5 етапів. Перший етап – це вакцинація людей з критичним ризиком інфікування. Це медпрацівники та персонал, які надають допомогу хворим на COVID-19, це люди в будинках для людей похилого віку, військовослужбовці операції Об'єднаних сил, які знаходяться на передовій", - нагадав він і додав, що в рамках першого етапу планується вакцинувати 367 тис. осіб.

Другий етап – вакцинація людей з надзвичайно високим ризиком інфікування: соцпрацівники, люди старші 80 років та інші медичні працівники. На цьому етапі планове охоплення щепленнями – 2 млн 540 тис. осіб.

Третій етап – вакцинація людей з високим ризиком інфікування та тих, хто виконує функції з підтримки та безпеки життєдіяльності держави. Зокрема, це Державна служба України з надзвичайних ситуацій, поліція, Служба безпеки України та вчителі (7,2 млн осіб).

Четвертий етап – вакцинація людей з підвищеним рівнем інфікування. Йдеться, зокрема, про людей віком від 60 до 64 років, дорослих з супутніми захворюваннями.

П'ятий етап – вакцинація інших громадян, які "не входять до пріоритетних груп".

Мета Дорожньої карти вакцинації від COVID-19

"Загальна мета Дорожньої карти – охоплення щонайменше 50% населення до кінця 2022 року. Україна буде забезпечена необхідною кількістю безпечних вакцин, і це відбудеться в ті строки, в які було заплановано", - запевнив Шмигаль.

Вакцина від коронавірусу для України

Він додав, що джерела отримання вакцин – Глобальна ініціатива COVAX, в рамках якої очікується поставка вакцин у розмірі від 8 до 16 млн доз протягом цього року. "Україна вже подала всі необхідні документи для отримання вакцин так званої першої хвилі. До 1 лютого очікуємо рішення COVAX щодо включення до розподілу в рамках першої хвилі. І в разі позитивного рішення отримаємо в лютому від 100 до 200 тисяч вакцин Pfizer/BioNTech", - зазначив урядовець.

Говорячи про те, які ще вакцини Україна може отримати в рамках COVAX, він розповів, що найвірогіднішими кандидатами є ті вакцини, з якими у COVAX є попередньо підписані угоди про поставки та виробництво. "Це вакцини від Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Novavax та Sanofi", - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що 30 грудня 2020 року Україна уклала договір на закупівлю вакцин від компанії Sinovac Biotech. Сума контракту – 964 млн грн, кількість вакцин – 1 млн 913 тис. доз. Графік поставок – через 30 днів після реєстрації вакцини в країні-виробнику або в інших країнах з жорсткою регуляторною політикою. "Минулого тижня дана вакцина отримала погодження на використання в Бразилії, де проводилися її клінічні випробування. Відповідно, орієнтовно, через 3, максимум 4 тижні, очікуємо першу партію в 700 тис. доз вакцин даного виробника", - сказав прем'єр.

Шмигаль наголосив, що Україна використовуватиме лише вакцини з ефективністю не менш як 70%.

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Автор: Тетяна Поляковська