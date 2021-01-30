Наразі 95% всіх щеплень припадають лише на десять країн.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала розвинені країни уповільнити кампанію з вакцинації, щоб препарату вистачило менш заможним країнам.

Читайте такожУ МОЗ відповіли, коли вакцини від коронавірусу з'являтимуться в українських аптекахВідповідну заяву в інтерв'ю BBC зробила прес-секретар ВООЗ Маргарет Харріс.

«Просимо всі країни, які мають таку можливість: зупиніться, почекайте інші групи (країни, де ще не почали вакцинацію). Замість того щоб охопити вакцинами одну країну, нам потрібно охопити все, і робити це треба разом», - зазначила вона.

На її думку, такі країни як Великобританія повинна припинити вакцинацію свого населення відразу після того, як ін'єкції зроблять всім пріоритетним групам.

Вона додала, що наразі 95% всіх щеплень від COVID-19 припадають всього на десять країн, тоді як тільки дві держави з низьким і середнім рівнем доходів почали програми імунізації.

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Автор: Катерина Шварц