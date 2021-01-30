Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала розвинені країни уповільнити кампанію з вакцинації, щоб препарату вистачило менш заможним країнам.
Читайте такожУ МОЗ відповіли, коли вакцини від коронавірусу з'являтимуться в українських аптекахВідповідну заяву в інтерв'ю BBC зробила прес-секретар ВООЗ Маргарет Харріс.
«Просимо всі країни, які мають таку можливість: зупиніться, почекайте інші групи (країни, де ще не почали вакцинацію). Замість того щоб охопити вакцинами одну країну, нам потрібно охопити все, і робити це треба разом», - зазначила вона.
На її думку, такі країни як Великобританія повинна припинити вакцинацію свого населення відразу після того, як ін'єкції зроблять всім пріоритетним групам.
Вона додала, що наразі 95% всіх щеплень від COVID-19 припадають всього на десять країн, тоді як тільки дві держави з низьким і середнім рівнем доходів почали програми імунізації.
Коронавірус у світі: останні новини
- Пахне все: перехворіла коронавірусом британка розповіла про ускладнення
- ООН: у світі вже понад 100 мільйонів інфікованих коронавірусом
- Франція закриває кордони для мандрівників не з ЄС
- В ЮНІСЕФ розповіли, чи можна вакцинуватися від коронавірусу вагітним і онкохворим
- Смертність від коронавірусу: експерт розповіла про проблему зі статистикою
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram