У всьому світі йде активна вакцинація проти коронавірусу. Найближчим часом щеплення обіцяють робити і в Україні. Але чи можна майбутнім мамам вакцинуватися від COVID-19 - слухаємо думку фахівців.

Оскільки препарати для імунізації від коронавірусу зовсім нові і їх тестування проходило в короткі терміни, у фахівців залишилися питання про безпеку таких вакцин для населення.

Як пише медичне видання WebMD, вагітним і годуючим мамам бажано зробити щеплення. Хоч даних про безпеку вакцин для цих груп населення немає, американські медики все ж закликають не відмовляти майбутнім мама у вакцинації, заявили в центрі з контролю і профілактики захворювань (CDC), а також фахівці американського профільного коледжу акушерів і гінекологів (ACOG) та Товариства медицини матері і плоду в США.

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"Хоча дані щодо безпеки використання вакцин проти COVID-19 під час вагітності поки відсутні, але також немає даних, які б свідчили і про те, що вакцини Pfizer/BioNtech протипоказані вагітним... ACOG рекомендує не відмовляти у вакцинації від COVID-19 вагітним, які відповідають критеріям вакцинації", — повідомили представники ACOG.

На думку експертів, майбутніх мам, які бажають зробити щеплення від коронавірусу, необхідно підтримувати. Деякі результати оцінки вакцин, наприклад Pfizer, показали, що після вакцинації не варто уникати спроб зачаття дитини.

Представники CDC також відзначають, що вакцина складається без живого вірусу, тому ледь становить загрозу для організму жінки в положенні.

Однак зважувати всі ризики все ж варто. Тому перед ухваленням остаточного рішення про вакцинацію від коронавірусу обов'язково проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Вакцинація від коронавірусу: що відомо

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Автор: УНІАН