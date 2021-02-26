Анна Романова

Попри те, що в Україні почалася імунізація проти COVID-19, варто розуміти, що про подолання пандемії ще не йдеться. Якщо ж подивитись на Європу, де вакцинація вже давно набрала обертів, варто брати до уваги, що уряди країн ЄС лише посилюють епідеміологічні заходи, запроваджують нові обмеження, а дехто навіть не виключає повного локдауну. Проте, в багатьох країнах вже передбачені певні переваги для людей, які отримали щеплення проти COVID-19. Зокрема, після перетину кордонів ЄС їм не треба самоізолюватись або проводити додаткове тестування.

В Європі розмірковують, що варто спиратись не на факт щеплення, а на факт отримання імунітету

В цій ситуації не дивно, що вкотре озвучується думка про появу так званих паспортів імунізації. Зокрема, про це мова йшла на Київському форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді». Керівник проекту Євросоюзу «PRAVO-Justice» Довідас Віткаускас нагадав, що ідея «паспорта вакцинації» у світі не нова. Адже сертифікати міжнародної вакцинації, запроваджені ВООЗ, існують ще з 1969 року. Проте в ЄС розуміють, що нові реалії потребують нових рішень. І, зважаючи на те, що наразі кожна країна у питаннях додаткових переваг для вакцинованих громадян та негромадян діє на власний розсуд, існує потреба стандартизації «посвідчень вакцинації» на міжнародному рівні.

Перші зразки такого документа вже є, наприклад, в Ізраїлі та Ісландії.

Також в Європі розмірковують, що варто спиратись не на факт щеплення, а на факт отримання імунітету. Тобто, найімовірніше, в ЄС буде розроблятись і впроваджуватись не «паспорт вакцинації», а «імунний паспорт».

Україна має запровадити випуск таких паспортів згідно з міжнародними нормами

Що це означає для України? Найперше – поява таких «паспортів» справді може обмежити подорожі українців до цивілізованих країн (ЄС, США, Ізраїль). Але це не прояв дискримінації, адже кожна країна у праві захищати своїх громадян так, як вважає за потрібне. Ще не відомо, чи введуть в’їзд лише по паспортах, чи може наряду з паспортами буде зберігатися практика тестів та самоізоляції, але, враховуючи, що ВООЗ розробила форму таких паспортів ще у 2007 році, то вірогідність введення в’їзду за паспортами вже наприкінці 2021 року достатньо висока.

Друге - якщо іноземні держави будуть вимагати для в’їзду «паспорт вакцинації», то, звісно, Україна має запровадити випуск таких паспортів згідно з міжнародними нормами, бо де ж українці його отримають, як не в рідній державі? Це - як з біо-паспортами для безвізу. Україна мала їх ввести, щоб надати можливість українцям подорожувати до країн ЄС без візи. Однак тут слід зауважити, що, з огляду на високі корупційні ризики в нашій країні, та враховуючи сумний досвід з довідками про ПЛР-тести, цілком можливі й зловживання та спроби підробки таких документів. І тут я бачу лише один вихід: щоб видавав ці паспорти державний орган, чиновники якого будуть нести особисту відповідальність за правдивість даних.

Україна, за словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, діє та буде діяти згідно з міжнародними медико-санітарними правилами, зокрема, й щодо форми та вимог до міжнародного посвідчення про вакцинацію. Тобто, якщо українці, для подорожей в країни, які введуть відповідні вимоги, будуть потребувати таку довідку, її можна буде отримати легко і безкоштовно.

Анна Романова, експерт з розвитку туризму

Читайте всі статті автора

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram