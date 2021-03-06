Процедуру тібетському духовному лідеру провели в індійському місті Дхарамсала вакциною Covishield - тією самою, якою вакцинують українців.

Духовний лідер буддистів Далай-лама XIV зробив щеплення від коронавірусу в госпіталі Зонал в індійському місті Дхарамсала.

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Як повідомляє прес-служба буддійського духовного лідера, після вакцинації він протягом півгодини залишався під наглядом лікарів.

"Ви також повинні прийняти цю ін'єкцію для більшої користі. Це дуже важливо, тому я прийняв це", - сказав Далай-лама після вакцинації на відеозаписі, розміщеному на його каналі в YouTube.

Процедуру тібетському духовному лідеру провели вакциною Covishield - тією самою, якою вакцинують українців.

Він назвав пандемію наслідком накопиченої людьми негативної карми. Духовний лідер буддистів радить віруючим частіше читати мантру тари, яка присвячена богині Тарі (рятівниці). Вона покликана допомогти досягти просвітлення.

Довідка УНІАН. Далай-лама XIV Тензін Гьяцо народився 6 липня 1935 року в селі Такцер на північному сході Тибету. У 1937 році він був визнаний реінкарнацією свого попередника - Далай-лами XIII, а в 1940 зведений на престол.

В Індії схвалено екстрене використання тільки двох вакцин - індійського варіанту "оксфордської" вакцини під назвою Covishield і вакцини місцевої розробки Covaxin.

На сьогодні в Індії виявлено 11,1 млн випадків коронавірусу. Одужали 10,8 млн осіб, померли 157 тисяч.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, розроблену Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca (торговельна назва CoviShield). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Також дозвіл на використання препарату надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, вироблена в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці в районі проведення ООС.

МОЗ внесло зміни в національний план вакцинації, щоб публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 поза чергою для популяризації вакцинальної кампанії.

1 березня у Києві щеплення від коронавірусу вакциною CoviShield зробили міністру охорони здоров’я Максиму Степанову, а 2 березня – президенту Зеленському. Того ж дня публічно щепився від COVID-19 т.в.о. голови Національної служби здоров’я Андрій Віленський та головний санлікар України Віктор Ляшко.

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Автор: Вікторія Гордієнко