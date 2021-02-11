Особам, що одужали від коронавірусної хвороби, рекомендовано щеплення через 6 місяців від часу перебігу COVID-19 та раніше в окремих випадках.

Оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України схвалив рекомендації Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики щодо окремих питань вакцинації від COVID-19 в Україні.

Про це повідомила прес-служба відомства.

Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що в рекомендаціях НТГЕІ йдеться про особливості: вакцинації проти COVID-19 осіб, які раніше хворіли на COVID-19; вакцинації осіб, які мають гострий перебіг COVID-19; вакцинації осіб, які раніше отримували терапію антитілами від COVID-19, плазму реконвалесцентів; вакцинації проти COVID-19 вагітних та жінок, які вигодовують дітей грудним молоком; введення вакцин проти COVID-19 одночасно з іншими вакцинами; серологічне тестування щодо COVID-19 до та після вакцинації; використання вакцин на платформі мРНК у осіб з алергією.

Читайте такожУ МОЗ розповіли, хто в Україні першим отримає щеплення від коронавірусу

"Щодо вакцинації проти COVID-19 осіб, які раніше хворіли на COVID-19, має наступний висновок НТГЕІ: рекомендувати вакцинацію осіб з задокументованим COVID-19 в анамнезі з відтермінуванням вакцинації на 6 місяців від часу перебігу COVID-19; за бажанням особи, яка підлягає вакцинації відповідно до груп пріоритетності, вакцинація може бути проведена раніше 6-місячного терміну при достатній кількості доз вакцини для забезпечення вакцинації осіб в даній групі пріоритетності, які не мають задокументованого COVID-19 в анамнезі; вважати дані рекомендації як тимчасові і такі, що можуть бути змінені у випадку надходження оновлених даних та якщо вони не суперечать чинній інструкції до вакцини", - повідомив Ляшко.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: інші новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко