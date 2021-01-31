Завтра очікується щотижнева поставка вакцини Pfizer та BioNTech.

Сьогодні до Польщі було доставлено другу партію вакцини проти COVID-19 виробництва компанії Moderna - 42 тис. доз.

Про це повідомив голова Агентства матеріальних резервів Михайло Кучмеровський, передає Радіо Польща.

За його словами, в понеділок, 1 лютого, очікується щотижнева поставка вакцини спільного виробництва Pfizer та BioNTech. У лютому до Польщі надійде близько 500 тис. доз вакцини компанії AstraZeneca, яка нещодавно була допущена до продажу на ринку Європейського Союзу.

Коронавірус у Польші: що відомо

У Польщі вже зроблено 1 млн 156 тис. 931 щеплення проти COVID-19, повідомляється на урядовому сайті gov.pl.

Зазначалось також, що було зареєстровано 863 небажаних реакції; утилізовано 2 тис. 486 доз вакцини.

Вакцинація проти COVID-19 почалась у Польщі 27 грудня 2020 року. Із 25 січня вакцинують так звану першу групу, до якої входять люди старші 70 років.

За останню добу в Польщі зафіксовано 4 706 нових випадків COVID-19, 98 осіб померли.

Всього з початку пандемії підтверджено зараження коронавірусом у 1 млн 513 тис. 385 жителів країни, з яких 37 тис. 180 померли.

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Автор: Тамара Отовська