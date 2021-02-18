Міністр стверджує, що вакцинувати потрібно 60% населення України.

Вакцинацію від коронавірусу в Україні на першому і другому її етапах зможуть пройти не тільки медики, а й люди похилого віку.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу "Україна 24".

"На першому етапі крім групи ризику за професійною ознакою у нас ще є ті громадяни, які перебувають у спеціалізованих установах, інтернатах, будинках престарілих, ми їх будемо вакцинувати на першому етапі. На другому етапі, де передбачена вакцинація близько 2,5 млн громадян, ми вже говоримо про вакцинацію, в тому числі громадян старше 80 років, їх 1 млн 16 тисяч. Виходячи з графіка поставок, ми точно знаємо, що другий етап зможемо почати вже в березні. Наступний крок-75+, 65-75, і в тому числі громадяни від 18 до 59, які мають важкі супутні захворювання", - сказав він.

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За словами Степанова, в Україні ніколи не проводилася вакцинація подібного масштабу. Він підкреслив, що вакцинувати необхідно як мінімум 60% громадян країни.

Він також роз'яснив ситуацію з протипоказаннями до щеплення.

"Ми сказали, наприклад, щодо вагітних, що потрібно їм вакцинуватися. Більш того, якщо жінка дізналася про вагітність після першої дози, то ми рекомендуємо не робити другу дозу. Але в той же час все одно у людини є вибір. Або, наприклад, ми рекомендуємо не робити щеплення, якщо пройшло менше 6 місяців після захворювання COVID-19, у людини є антитіла, і вона може відстрочити. Все це ми передбачили, це важливий момент. Ми коли почнемо, ми вже не будемо зупинятися", - сказав міністр.

Вакцинація, за його словами, розпочнеться в лютому, а точні терміни залежать від дати прибуття першої партії вакцини.

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Автор: Юрій Годован