В Україні першим вакцинують від коронавірусу медичного працівника.
Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу "Право на владу", пише ТСН.
"Кому він дістанеться. Він точно дістанеться медичному працівнику. Тому що Україна ухвалила рішення розпочинати компанію імунопрофілактики з медичних працівників, щоб захистити тих людей, які від першого дня на передовій з коронавірусом. Я вважаю, що будь-який медичний працівник на сьогодні герой і він може стати тим, хто отримає перше щеплення. І ми можемо не ділити і не визначати, хто більше заслуговує, а хто менше", - сказав Ляшко.
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Він також запевнив, що українців щеплюватимуть від коронавірусу вакцинами, які будуть рекомендовані ВООЗ та зареєстровані в Україні.
"Ефективність ми коментувати не будемо. Якщо вакцина зареєстрована як лікарський імунобіологічний препарат, вона може використовуватися і вона захищає нас від тяжкого перебігу інфекційної хвороби. Тому всі вакцини, які будуть використовуватися, вони безпечні, ефективні й будуть захищати наших громадян від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби", - запевнив Ляшко, додаючи, що щеплення будуть проводитися безпечними вакцинами.
Вакцинація від коронавірусу: що відбуватиметься в Україні
- Вакцинацію в Україні планують розпочати з середини лютого.
- 30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.
- 30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.
- Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.
- 5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.
- 10 лютого стало відомо, що Європейська комісія надає допомогу Польщі у питанні перепродажу Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.
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