Ляшко запевняє, що в Україні будуть лише безпечні вакцини.

В Україні першим вакцинують від коронавірусу медичного працівника.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу "Право на владу", пише ТСН.

"Кому він дістанеться. Він точно дістанеться медичному працівнику. Тому що Україна ухвалила рішення розпочинати компанію імунопрофілактики з медичних працівників, щоб захистити тих людей, які від першого дня на передовій з коронавірусом. Я вважаю, що будь-який медичний працівник на сьогодні герой і він може стати тим, хто отримає перше щеплення. І ми можемо не ділити і не визначати, хто більше заслуговує, а хто менше", - сказав Ляшко.

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Він також запевнив, що українців щеплюватимуть від коронавірусу вакцинами, які будуть рекомендовані ВООЗ та зареєстровані в Україні.

"Ефективність ми коментувати не будемо. Якщо вакцина зареєстрована як лікарський імунобіологічний препарат, вона може використовуватися і вона захищає нас від тяжкого перебігу інфекційної хвороби. Тому всі вакцини, які будуть використовуватися, вони безпечні, ефективні й будуть захищати наших громадян від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби", - запевнив Ляшко, додаючи, що щеплення будуть проводитися безпечними вакцинами.

Вакцинація від коронавірусу: що відбуватиметься в Україні

Вакцинацію в Україні планують розпочати з середини лютого.

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.

10 лютого стало відомо, що Європейська комісія надає допомогу Польщі у питанні перепродажу Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.

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Автор: Юрій Годован