Кабінет міністрів України спрямував додаткові 6,5 млрд грн на закупівлю вакцин від COVID-19 з державного бюджету.
Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів.
Зазначається, що з урахуванням відповідних витрат 2020 року, загальний обсяг витрат держбюджету на закупівлю вакцин від COVID-19 становить 11,4 млрд грн.
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"Уряд вжив всіх заходів щодо забезпечення Міністерства охорони здоров'я України коштами для закупівлі вакцин і проведення до кінця 2021 року вакцинації 70% дорослого населення... Тобто планується охопити вакцинацією 24 млн осіб дорослого населення", - сказано в повідомленні.
У Мінфіні зазначили, що для цього необхідно забезпечити надходження майже 48 млн доз вакцин з урахуванням 8 млн доз, які мають бути отримані безкоштовно в рамках механізму COVAX.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
24 лютого в Україні почалася поетапна кампанія з вакцинації. Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією. На першому етапі прищеплюють медичних працівників "ковідних" лікарень, бригади екстреної допомоги, співробітників лабораторій, що тестують на COVID-19, жителів і персонал будинків перестарілих та військових на фронті.
25 березня в Україну прибула перша партія вакцин китайського виробництва CoronaVac обсягом 215 тис. доз.
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