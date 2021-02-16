Невідомо, чи була спроба зламу вдалою.

Північна Корея намагалася зламати сервери медичних компаній, щоб викрасти інформацію про вакцину і лікування від коронавірусу.

Читайте такожПівденна Корея тестуватиме на коронавірус собак та котівУ вівторок, 16 лютого, про це депутатів Південної Кореї на закритому засіданні поінформувала Національна служба розвідки, передає Yonhap.

Серед компаній, сервери яких зазнали нападу, був й американський фармацевтичний гігант Pfizer. Про це, за інформацією Reuters, розповів представник опозиції в південнокорейській парламентській розвідувальній групі Ха Те-Кен. Він не повідомив, коли була здійснена атака і чи була вона вдалою.

Офіси Pfizer в Азії та Південній Кореї поки на запит Reuters не відповіли.

Очікується, що Північна Корея отримає майже 2 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford від COVID-19 у першому півріччі 2021-го завдяки програмі COVAX. Офіційно країна ще не підтверджувала жодного випадку зараження новим коронавірусом.

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Переклад: Катерина Комолова