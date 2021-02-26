Максим Степанов запевнив, що Україна також отримає вакцини Pfizer.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснив, чому Україна досі не отримала вакцину від Pfizer.

Про це він розповів у ефірі ток-шоу "Право на владу".

Степанов звернув увагу, що жодна країна не може собі дозволити вакцинуватися однією вакциною.

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"Тому що потужностей жодного виробника вакцин не вистачить для всіх. Зараз ви бачите, що відбувається - Pfizer зриває поставки, AstraZeneca зриває поставки. Вони всі відтерміновують свої поставки. Тому що не вистачає потужностей, такої безпрецедентної вакцинації в світі ще не було ніколи", - пояснив очільник МОЗ.

Степанов запевнив, що Україна також отримає вакцини Pfizer.

"Ми теж отримаємо Pfizer, ми теж отримаємо інші вакцини. Більш того, ця вакцинація, це не просто перший етап. Потім буде друга хвиля вакцинації. Не для кого не є секретом, що через півроку треба робити ще одне щеплення. Тими же препаратами Moderna і Pfizer, або іншими вакцинами", - додав міністр.

Він стверджує, що Україна готова до отримання вакцини від коронавірусу Pfizer, для зберігання якої потрібні спеціальні холодильники з температурою в мінус 60-80 градусів.

"Ми повністю готові. В нас укладений відповідний договір на потужності з комерційними структурами, які взмозі - на сьогоднішній день, що в нас укладено, - 300 тисяч доз вакцин на тиждень. Згідно із договором, вони приймають з літака, зберігають на центральному складі та роблять повну розвозку в регіони", - підсумував він.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, яку розробили компанії "Oxford" і "AstraZeneca" (торговельна назва "CoviShield").

Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну з Індії прибула перша партія вакцини "CoviShield".

24 лютого в Україні розпочалась вакцинація проти COVID-19. У перший день кампанії щеплення зробили 159 медпрацівникам.

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Автор: Олег Давигора