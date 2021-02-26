Україна отримає вакцини від короновірусу Pfizer / фото REUTERS

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснив, чому Україна досі не отримала вакцину від Pfizer.

Про це він розповів у ефірі ток-шоу "Право на владу".

Степанов звернув увагу, що жодна країна не може собі дозволити вакцинуватися однією вакциною. 

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"Тому що потужностей жодного виробника вакцин не вистачить для всіх. Зараз ви бачите, що відбувається - Pfizer зриває поставки, AstraZeneca зриває поставки. Вони всі відтерміновують свої поставки. Тому що не вистачає потужностей, такої безпрецедентної вакцинації в світі ще не було ніколи",  - пояснив очільник МОЗ.

Степанов запевнив, що Україна також отримає вакцини Pfizer.

"Ми теж отримаємо Pfizer, ми теж отримаємо інші вакцини. Більш того, ця вакцинація, це не просто перший етап. Потім буде друга хвиля вакцинації. Не для кого не є секретом, що через півроку треба робити ще одне щеплення. Тими же препаратами Moderna і Pfizer, або іншими вакцинами", - додав міністр. 

Він стверджує, що Україна готова до отримання вакцини від коронавірусу Pfizer, для зберігання якої потрібні спеціальні холодильники з температурою в мінус 60-80 градусів.

"Ми повністю готові. В нас укладений відповідний договір на потужності з комерційними структурами, які взмозі - на сьогоднішній день, що в нас укладено, - 300 тисяч доз вакцин на тиждень. Згідно із договором, вони приймають з літака, зберігають на центральному складі та роблять повну розвозку в регіони", - підсумував він. 

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Автор: Олег Давигора