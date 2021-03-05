Головний санлікар зауважив, що вакцина CoviShield (AstraZeneca) поставляється у 10-дозових флаконах. Після відкриття флакону ці 10 доз повинні бути використані впродовж 6 годин, повторне охолодження чи перевезення для використання цих доз суворо заборонено.

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, у яких випадках дозволяється вакцинувати від COVID-19 публічних осіб поза чергою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він розповів на онлайн-брифінгу в Києві.

Так, публічні особи можуть щепитися поза чергою у разі відмови людей з пріоритетних груп або у разі зафіксованих протипоказань у них в день вакцинації та коли кількість провакцинованих осіб у день роботи мобільної бригади не кратна 10 (саме стільки доз зберігається в одному флаконі препарату CoviShield).

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"Ми збільшуємо та нарощуємо нашу інфраструктуру і каскадним методом розгортаємо кількість бригад, пунктів щеплення, які проводять вакцинацію проти коронавірусної хвороби", - заявив він.

Ляшко зазначив, що для того, щоб продемонструвати доцільність та безпечність вакцинування від COVID-19, наказом Міністерства охорони здоров'я від 1 березня міністр вніс зміни до дорожньої карти вакцинації від COVID-19. Цими змінами МОЗ дозволило популяризувати проведення щеплень залишковими дозами, які утворюються під час проведення виїзних мобільних сесій, публічним та відомим особам.

Головний санлікар зауважив, що вакцина CoviShield (AstraZeneca) поставляється у 10-дозових флаконах. Після відкриття флакону ці 10 доз повинні бути використані впродовж 6 годин. Повторне охолодження чи перевезення для використання цих доз суворо заборонено. "Якщо ця вакцина не буде використана – вона підлягає утилізації. Саме для цього, щоб ці дози не були утилізовані, були внесені зміни до дорожньої карти", - зауважив він.

За словами Ляшка, з метою раціонального використання залишкових доз дозволяється вакцинувати відомих публічних осіб у разі, якщо була зафіксована відмова від вакцинації тих людей, в яких сьогодні було заплановано проводити щеплення і заради яких був відкритий 10-дозовий флакон. Коли кількість людей, які вакцинуються в день роботи медичної бригади, була не кратна десяти і залишалися кілька доз, тоді дозволяється запрошувати до вакцинації людей, які не були в першому етапі проведення вакцинації проти COVID-19. Третій випадок – коли людина прийшла на вакцинацію, але в неї були виявлені протипоказання до вакцинації.

Початок вакцинації від коронавірусу в Україні

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, розроблену Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca (торговельна назва CoviShield). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, вироблена в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці в районі проведення ООС.

1 березня у Києві щеплення від коронавірусу вакциною CoviShield зробили міністру охорони здоров’я Максиму Степанову, а 2 березня – президенту Зеленському під час його перебування на Донбасі. Того ж дня публічно щепився від COVID-19 т.в.о. голови Національної служби здоров’я Андрій Віленський та головний санлікар України Віктор Ляшко.

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Автор: Костянтин Гончаров