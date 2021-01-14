Українці будуть отримуватимувати паспорт вакцинації.

В Україні вакцинація людей від коронавірусу розпочнеться у лютому 2021 року.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів, повідомляє ТСН.

Вакцинація буде проводитись китайським препаратом від Sinovac. Очільник МОЗ додав, що українці, як і громадяни країн ЄС, отримуватимуть паспорт вакцинації.

"Ми відразу говорили, що почнемо в лютому або березні 2021 року. Це було відразу сказано, виходячи з наших переговорів. Я точно знаю, що ми почнемо вакцинуватися від лютого поточного року. Це те, що у нас точно є. Якщо ми орієнтуємося на те, що у нас вже підписано з компанією Sinovac, це 700 тис. доз, вони нам повинні поставити впродовж 30 календарних днів з дня реєстрації. Ми очікуємо, що вони закінчать реєстрацію в січні, і ми почнемо вакцинацію", - заявив Степанов.

Також міністр заявив, що жодна з вакцин не закінчила третю стадію випробувань.

"Ми повинні знати, що жодна вакцина не закінчила третю стадію випробувань, найближчий термін закінчення випробувань однієї з вакцин - це кінець 2021 року, зараз йде екстрене використання вакцин", - додав Степанов.

Читайте такожЛяшко: Україна в лютому отримає вакцину від COVID-19, і це може бути Pfizer

Вакцина для України: що відомо

Раніше у МОЗ очікували, що поставка першої партії з 8 млн доз вакцини в рамках ініціативи COVAX відбудеться в березні. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, бо одній людині треба вводити дві дози. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

22 грудня 2020 року оперативний штаб МОЗ з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією щонайменше 50 % населення України (20 млн осіб).

24 грудня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ відпрацьовує план щодо збільшення квоти вакцин в рамках глобальної ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19. Йдеться про закупівлю 1 млн 913 тис. 316 доз за ціною 504 грн за дозу. На січень 2021 року планується отримання дозволу на застосування препарату в Китаї та інших країнах, також вакцина буде подана на прекваліфікацію до ВООЗ у лютому 2021 року.

За умовами договору, перша партія вакцини в кількості 700 тисяч доз буде поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, або одним з компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії, або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу.

8 січня глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що багаті країни скуповують у виробників Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca більшість вакцин від коронавірусної хвороби.

13 січня глава МОЗ Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров’я найближчими днями планує підписати контракти з новими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН